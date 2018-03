Razstavni prostori 88. mednarodnega avtomobilskega salona v Ženevi se znova šibijo pod težo številnih štirikolesnih lepotcev, med katerimi se javnosti številni predstavljajo prvič. Med njimi je polno takšnih, ki so pripravljeni zapeljati na ceste, največ pogledov pa se ustavi na konceptih. Te bomo predstavili čez 14 dni, serijskim izvedenkam pa se posvečamo tokrat. A ker smo pred kratkim na teh straneh že našteli vse novosti leta, bo tokrat poudarek le na glavnih zvezdah.

Audi predstavlja novo, že osmo generacijo modela A6. Ta je zadržal dolžinsko mero predhodnika (4,94 metra), bo pa od njega »pametnejši«, saj se lahko pohvali s številnimi asistenčnimi sistemi. Sprva, od junija, ko bo naprodaj, bo limuzina na voljo s štirimi motorji, eden bo bencinski (3-litrski V6 s 340 konji/250 kilovati) in trije dizelski (2-litrski z močjo 204 KM/150 kW in 3-litrska z 231 in 286 KM/170 in 210 kW), karavan pa bo sledil jeseni. BMW je medtem predstavil drugo generacijo kupejevskega SUV X4, ki je v primerjavi s predhodnikom v dolžino zrasla za 8 centimetrov (4,75 metra). »X4 združuje značilno dinamično silhueto z večjo uporabnostjo in prostornostjo,« je povedal oblikovalec Adrian van Hooydonk. Avto sicer oblikovne smernice povzema po modelu X3, enako pa velja tudi za vse napredne tehnološke pripomočke in motorno paleto, ki bo obsegala tri bencinske motorje z močmi od 184 KM (135 kW) do 360 KM (265 kW) ter štiri dizelske motorje z močmi od 190 KM (149 kW) do 326 KM (240 kW). Pri nas bo naprodaj julija.

Citroën razkriva tretjo generacijo berlinga, ki so mu na vratih dodali znamenite zračne blazinice, v notranjosti pa bo prostornejši in bolj prilagodljiv. »Gre za avtomobilsko ikono in avto, s katerim smo leta 1996 izumili nov segment. Od takrat smo prodali 3,3 milijona primerkov in tudi lani je bil berlingo globalno naš drugi najbolje prodajan model. Zdaj je naredil še korak naprej, saj bo na voljo v dveh velikostih (4,4 ali 4,75 metra dolžine, op. p.) in s petimi ali sedmimi sedeži,« je povedala predsednica uprave Citroëna Linda Jackson. Ob berlingu bosta kmalu naprodaj tudi njegova nova »brata« – peugeot rifter zamenjuje partnerja in je že na ogled v Ženevi, opel combo pa se ne predstavlja, saj je Opel tokratni salon izpustil. Honda je v Evropi prvič pokazala peto generacijo športnega terenca CR-V, ki bo na 4,6 metra dolžine ponujala več prostora, prvič pa tudi možnost sedmih sedežev in hibridni pogon – dizelskega motorja bojda ne bo na voljo. Športno-terensko so obarvane tudi novosti znamke Hyundai. Prva je nova generacija modela santa fe, ki obljublja več udobja, številne asistenčne sisteme in več prostora, saj je avto tako daljši (4,47 metra) kot širši (1,89 metra) od predhodnika. Druga novost je električna različica malega SUV kona electric, ki bo na voljo z dvema različnima baterijama – šibkejša bo imela doseg 300, močnejša pa 470 kilometrov. In ko smo že pri elektriki – z njo je povezana še ena novost, novi jaguar i-pace, ki so ga opisali kot »najbolj radikalen avto v zgodovini podjetja«. Oblikovno gre za 4,68 metra dolg SUV s 656-litrskim prtljažnikom, dva elektromotorja, vsak na eni osi, bosta imela skupno moč 400 KM (294 kW) in bosta več kot dve toni težak avto do stotice pospešila v 4,6 sekunde, doseg pa bo znašal 485 kilometrov.

Za slovenske kupce najpomembnejša novost je nova generacija modela kia ceed. »Ceed je že več kot desetletje ključni model pri rasti naše znamke v Evropi. Namenjen je evropskim kupcem, leta 2006 je označil Kiino prelomnico in je drugo ime za zanesljivost in kakovost,« je ob predstavitvi povedal Michael Cole, izvršni direktor Kia Motors Europe. Novi ceed je kot petvratna kombilimuzina (na voljo bo tudi v karavanski različici) malenkost daljši, širši in nižji od predhodnika, v notranjosti ponuja kakovostnejše materiale in več prostora (prtljažnik je s 395 litri zmogljivejši za 15 litrov), na voljo bo s tremi bencinskimi (100, 120 in 140 KM oziroma 75, 89 in 104 kW) in dvema dizelskima motorjema (115 in 136 KM oziroma 85 in 100 kW), naprodaj pa poleti. Ponudba manjših premijskih športnih terencev je medtem bogatejša še za novega aduta znamke Lexus, model UX, 4,49 metra dolg atraktiven avto, ki ga bosta poganjala bodisi bencinski motor s 168 KM (124 kW) bodisi hibridni sklop s 176 KM (129 kW), katerega elektromotor bo poganjal zadnji kolesni par in tako ustvaril nekakšen štirikolesni pogon. »Avto smo oblikovali za modernega urbanega raziskovalca, ki išče svež, sodoben in dinamičen pogled na luksuzno vožnjo,« je povedal glavni razvojnik Chika Kako.

Naziv najatraktivnejšega produkcijskega štirikolesnika salona je po mnenju mnogih pripadel avtomobilu mercedes-AMG GT 4-door coupe. »Na cestah je več kot dovolj avtomobilov, ki so premikajoči se kompromisi. Ta mercedes to zagotovo ni, vseeno pa zadaj ponuja veliko prostora in spredaj ogromno moči,« ga je opisal prvi mož Daimlerja Dieter Zetsche, dodajmo pa, da ga poganjajo motorji z močmi od 435 do 639 KM (320 in 470 kW). No, ko beseda teče o atraktivnih avtomobilih, ne moremo niti mimo novega peugeota 508, ki bo z novo generacijo (septembra) postal 4,75 metra dolga petvratna kupejevska limuzina, kar pomeni, da se bo pri odpiranju prtljažnika (prostornina 487 litrov) dvignila tudi zadnja šipa. Njegova notranjost se bo zgledovala po nekaterih drugih hišnih modelih, vključno z majhnim volanskim obročem in digitalnima zaslonoma, na začetku pa bo na voljo z dvema bencinskima (180 in 225 KM/132 in 165 kW) in tremi dizelskimi motorji (130, 160 in 180 KM/96, 118 in 132 kW).

Poleg ceeda se v Ženevi predstavlja še ena nova kombilimuzina toyota auris. Ta bo ponujala le še eno različico z bencinskim motorjem, a zato prvič dva različna hibridna pogonska sistema – šibkejšega s 122 KM (80 kW) in močnejšega s 180 KM (132 kW). »Glavni cilj je bil ustvariti najdrznejšo in najbolj dinamično kombilimuzino na trgu, ne da bi pri tem ogrozili uporabnost,« je o novem aurisu povedal Simon Humphries iz Toyotinega oblikovalskega oddelka. S kar dvema priklopnima hibridnima različicama pa bo na voljo novi Volvov karavan V60 (4,67 metra), ki stavi na udobje, prostornost, razkošje in varnost.