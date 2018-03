Odnosi med bratoma so zelo zanimivi: lahko sta največja prijatelja, lahko pa tekmeca, ki si celo mečeta polena pod noge. Kot v vsak odnos je treba tudi v tega vlagati in se potruditi ljubeče komunicirati. Velikokrat mlajši otroci občudujejo starejšega brata, potem pa ugotovijo, da ga ne morejo dohiteti, in začnejo razvijati druge atribute. Čeprav bratje iščejo poti do svoje individualnosti, pa se v nekaterih pogledih posnemajo in si lahko ponudijo vzorce vedenja. Glede na teorije učenja je najverjetneje, da bodo otroci posnemali nekoga, ki ga dojemajo kot toplega in ljubečega, a tudi vplivnega.

Pa si oglejte odnos med bratoma, katerih poslanstvo je vsakodnevno nabiranje kilometrov, peugeotoma 3008 in 5008. Njun odnos je nenavaden, verjetno tudi zato, ker je večji brat mlajši, manjši pa starejši. Da ga mlajši želi posnemati, pa ni prav nič čudnega, saj 3008 sodi med trenutno najbolj priljubljene športne terence, ovenčan pa je tudi z lentama slovenskega in evropskega avta leta. Kljub temu ima 5008 dodano vrednost – po želji je lahko sedežev sedem (testni te opcije, za katero je treba doplačati 830 evrov, ni imel), prtljažnik pa že v osnovi pogoltne razkošnih 780 litrov, tako da štiričlanska družina zadrege, kam s prtljago, tudi ko se bo odpravila na daljši dopust, ne bo poznala. Lahko si predstavljate poglavarja družine, kako se mu od srca odvali velik kamen. Pohvalna je tudi zasnova zadnje klopi ali natančneje treh posamičnih sedežev, ki so za nameček še vzdolžno pomični.

Ravno v tem se skriva bistvo nakupa. Če toliko prostora ne potrebujete, bo manjši 3008 pravšnja izbira, konec koncev tako prihranite dva evrska tisočaka, ki ju nato po želji lahko vložite v še razkošnejšo opremo, čeprav boste tudi z allure dobro postreženi. Dvopodročna samodejna klimatska naprava, zadnji parkirni senzorji in barvni ekran na dotik je le nekaj bombončkov, ki naredijo vožnjo prijaznejšo in tudi udobnejšo. Je pa res, da nam je rešitev, ki do dostopa različnih funkcij namesto zaslona na dotik ponuja vrtljivo stikalo, veliko bližje, tudi v prid varnosti. No, bolj kot takšne ali drugačne pomoči pa smo bili veseli samodejnega menjalnika. Da deluje brezhibno, je v avtomobilu letnik 2017 nekaj samoumevnega, kako zelo poveča voznikovo udobje in prispeva k še večji varnosti, pa se lahko vsakdo prepriča že po nekaj prevoženih kilometrih. Konec koncev tudi 1530 evrov več, kolikor je razlika med ročnim in samodejnim menjalnikom, ni astronomski znesek, da si ga ne bi mogli privoščiti, saj se zdi cena 29.734 evrov še na ravni sprejemljivega.

Všečen je, o tem ni dvoma, za njegovo notranjost pa bi mnogi dejali, da je na neki način vesoljska, zagotovo pa pred časom. Vsekakor buri čustva, ali vam je zelo všeč ali pač ne, pa je odvisno od vaše nravi. Konservativni raje poglejte stran. Če boste v notranjosti prepoznali kokpit potniškega letala, ne boste daleč od resnice. Stikal je veliko, veseli pa, da so postavljena logično in se nanje hitro privadite. Podobno kot tudi zasnove, da je položaj majhnega volanskega obroča občutno nižji, kot smo vajeni pri drugih znamkah, tako da na merilnike gledamo nad volanom. Posebnost vam hitro pride v kri.

Kri pa je v primeru testneža obarvana črno. Okoljevarstveniki bodo seveda bentili nad izpusti ogljikovega dioksida, ki presegajo mejo stotice, saj postaja gonja proti dizlom vse močnejša in glasnejša. Toda moramo priznati, da nam je bila testna kombinacija všeč. Res je, na cesti ne boste med najhitrejšimi, a zaloga 120 konjičkov je dovolj, da bo povprečno zahtevni voznik občasno stopalko pritisnil do konca, konjenica pa bo zagotovila, da bo varno in zanesljivo opravil manever prehitevanja. Tudi odločnejši pritisk stopalke za plin pa ne bo pomenil lastnikovega bankrota. V povprečju bo bencinsko črpalko obiskal na vsakih 800 prevoženih kilometrov.