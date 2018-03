Zakaj? Preprosto zato, ker je dacia logan MCV v opremsko najbogatejši omejeni seriji stepway prestige naprodaj za žepu izredno prijaznih 13.600 evrov, za kar kupec dobi precej kakovosten avto, ki ga ne bo razočaral, ga bo pa tu in tam celo navdušil. Izredno spodoben avto, skratka. Takšna je denimo že oblika, s katero logan MCV zagotovo ne spada med najprivlačnejše štirikolesnike, je bil pa v testni izvedenki z nekaterimi dodatki, ki avtu dajejo terenski videz (obloge blatnikov, kromirani dodatki…), vseeno precej lepši. Če se preselimo v notranjost – kot je za nizkocenovne avtomobile značilno, je v njej prevladovala plastika, ki pa ni dajala cenenega občutka. Sprednja sedeža sta bila dovolj udobna, a sta ponujala malo oprijema, zmotilo nas je tudi razmeroma malo uporabnih odlagalnih prostorov, pa tudi malenkosti, kot sta izostanek samodejne klimatske naprave (na voljo je zgolj ročna) in velik, nezložljiv ključ. Nad vsem drugim pa se ne moremo pritoževati. Posebno je presenetil osrednji zaslon na dotik z navigacijskim sistemom, za katerega je treba doplačati »le« 280 evrov in ki s pomočjo zadnje kamere (doplačilo 100 evrov) omogoča tudi pogled za vozilo.

Še ena od stvari, ki jo lahko loganu štejemo v velik plus, je prostor za potnike. Tako spredaj kot zadaj (tudi za visoke odrasle) ga ponuja ogromno, tako da je idealen za štiričlansko družino, ki bo hkrati brez težav v prtljažnik pospravila vse potrebno. Prostor za prtljago namreč ponuja bogatih 573 litrov prostornine, tistim, ki recimo radi nabirajo gobe ali se zaradi kakšnega drugega razloga zapeljejo na gozdno pot, pa bo prav prišla tudi višja oddaljenost od tal, ki jo ponuja različica stepway – 174 milimetrov namesto običajnih 128. No, kakšnim resnejšim terenskim avanturam se zavoljo izostanka štirikolesnega pogona vseeno ognite, medtem ko je vožnjo z loganom po običajnih cestah spet najlažje označiti s – korektno. Kakšnih vozniških užitkov med ovinki tako sicer ne ponuja, pri višjih hitrostih je ob tem kar precej glasen, zato pa po drugi strani vozniku omogoča nadpovprečno preglednost v vse smeri – skratka, omogoča udobno in umirjeno vožnjo med točkama A in B. Za to v prvi vrsti skrbi 1,5-litrski dizelski motor, ki sicer na papirju z »le« 90 konji moči (66 kilovati) ne obljublja veliko, a se izkaže za dovolj močnega in tudi poskočnega (v 11,8 sekunde do 100 km/h), predvsem pa za v kombinaciji s petstopenjskim ročnim menjalnikom varčnega. Tudi ko smo se precej »obteženi« odpravili po družinskih opravkih, nam nikdar ni porabil kaj bistveno več od šestih litrov dizla na 100 kilometrov.

Če torej niste pretirano zahteven voznik in za štirikolesnik ne želite zapraviti gore denarja, a si hkrati vseeno želite vsaj približno udobne vožnje in nekaj malega dodatkov ter pripomočkov (logan MCV stepway prestige serijsko ponuja pomoč pri speljevanju v klanec, potovalni računalnik, parkirne senzorje, električno pomična vsa stekla, upravljalne tipke na volanu, povezljivost bluetooth, priključek USB in še kaj, zelo ugodna pa so doplačila za že omenjeno kamero ali navigacijo), potem je ta avto celo več kot ustrezna izbira.