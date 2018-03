Tako zelo rdeče preproge, kot so jo razgrnili za komaj 32-letnega savdskega prestolonaslednika, niso v Britaniji že zelo dolgo pripravili nikomur. Ker je Salman tudi minister za ekonomijo in obrambo, je idealni sogovornik predbrexitske Velike Britanije. Mohamed bin Salman, ki je postal prestolonaslednik junija lani, je kljub svoji mladosti savdski vladar po vsem razen po kroni, ki jo še vedno nosi njegov bolehni oče, 82-letni kralj Salman bin Abdulaziz Al Saud. Princ Mohamed je najstarejši od šestih sinov kralja, ki jih ima s tretjo ženo. S prvima dvema ženama je imel petnajst sinov, od katerih jih je devet že umrlo, in eno hčerko.

Dobrodošlica kraljice in princev

V dobrodošlico, ki jo kritiki razglašajo za sramotno prilizovanje savdskemu represivnemu režimu, so vključili tudi kraljevo družino, od kraljice, ki ga je pogostila v Buckinghamski palači, do princev Charlesa in Williama, ki sta mu priredila banket z večerjo. Po Londonu so se vozili kombiji in črni taksiji s plakati dobrodošlice in hvale princu kot modernizatorju Savdske Arabije. Za takšnega ga posebej rada razglaša uradna linija, ker je menda njegova osebna zasluga, da bodo lahko Savdijke od junija naprej vozile avtomobile, in ker od nedavno lahko hodijo v kino in na nogometne tekme.

Britanski kritiki trdijo, da gre za kozmetične reforme, opozarjajo tudi na brezobzirno savdsko vpletanje v Jemen, Katar in Libanon. Njegova zasluga je tudi zapiranje vseh, ki razmišljajo drugače, med njimi blogerja Raifa Badavija, ki so ga nedavno obsodili na tisoč udarcev z bičem in deset let zapora, ker naj bi na internetu žalil islam. Protesti proti prinčevemu obisku so bili številni, a so se utopili v uradni hvali.