Še slabi trije tedni so do zaključka Dnevnikovega izbora najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2017, ki bo 29. marca, ko bodo izmed 21 finalistov razglasili najboljše zaposlovalce med malimi, srednje velikimi in velikimi podjetji ter izpostavili najboljšo zlato prakso. Zlata nit je tokrat združila 89 podjetij in organizacij, ki so se odločili za merjenje kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo. Povprečna ocena kakovosti odnosa, ki jo je podalo 7353 zaposlenih (ocene so od 1, ki je najnižja, do najvišje 5), je 3,79, kar je podobno kot v Zlati niti 2016, ko je znašala 3,78.

Med 21 finalisti ima najdaljšo kilometrino Butan plin, saj kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo meri že desetič, sledijo Intera, ki sodeluje devetič, ter A1, Alpe-Panon, McDonald's Lotrič Meroslovje, RLS Merilna tehnika in List, ki mrežo zlatonitnikov gradijo že osmo leto. Razveseljuje dejstvo, da podjetja v Zlato nit ne stopajo samo zaradi raziskave, ki poglobi uvid v odnose v njihovem delovnem okolju, in lažje primerjave z drugimi podobnimi podjetji, pač pa jo vidijo kot pomembno oporo pri gradnji blagovne znamke dobrega zaposlovalca ter vzpostavljanju raznolikih dejavnosti, ki jim pomagajo pridobiti in obdržati strokovnjake in talente.