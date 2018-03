Ljubimec v omari

V mestu Bremerhaven na severu Nemčije si je 38-letna ženska želela konec tedna popestriti z ljubimcem. Vendar ji je načrte prekrižal soprog, ki se je v nedeljo zjutraj predčasno vrnil domov. Ženska je bila odločena, da njen soprog za nobeno ceno ne sme izvedeti, s čim se kratkočasi v njegovi odsotnosti. Zato je z njim, medtem ko se je njen ljubimec skril v omaro, začela glasen prepir. Zaskrbljeni sosedi so na pomoč poklicali policijo. Policisti so sprva par želeli pomiriti, vendar sta svojo nejevoljo kmalu stresla tudi nanje. Tako jim ni preostalo drugega, kot da par aretirajo. A ljubimec ni mogel pobegniti! Ostal je ujet v zaklenjenem stanovanju in na pomoč je poklical prijatelje, ki so ga želeli osvoboditi z brcanjem v vrata. In so sosedje zaradi galame spet klicali policijo. In je prišla še enkrat.

Ali je denar v letalu?

Roparjem na tovornem terminalu letališča Viracopos v brazilski zvezni državi Sao Paulo je uspelo v šestih minutah iz transportnega letala nemške letalske družbe Lufthansa ukrasti pet milijonov dolarjev. Pet roparjev, ki jih policija še išče, je z vozilom najprej prebilo varnostno ograjo na terminalu, nato pa zvezalo več varnostnikov. Letalo je bilo na poti z letališča Guarulhos v Sao Paulu v švicarski Zürich in je imelo v Viracoposu postanek. Letališče Viracopos je največje brazilsko transportno letališče. Kaže, da bodo morali nekaj ukreniti glede varnostnih ukrepov.

Drsalnica

Še dobro, da je v naše kraje končno prišla pomlad. Upamo, da tako še nekaj časa tudi ostane. Ker sicer se na cestah dogaja vse mogoče, tudi tole, o čemer so poročali celjski policisti. Najprej se je na avtocesti zgodila povsem običajna prometna nesreča. Prišli so policisti, cestarji, gasilci, reševalci. Prišel pa je tudi voznik kombija, ki je mislil, da je že pomlad in ni dojel, da je zasnežena cesta lahko tudi zelo spolzka. Izgubil je oblast nad vozilom in najprej oplazil levo stran parkiranega gasilskega vozila. To je zavarovalo kraj prometne nesreče, ki se je zgodila pred tem. Pri trčenju je odpadlo plastiko gasilskega vozila odbilo v delavca Darsa, nesrečneža je oplazil še voznik kombija. Pri drsenju naprej po odstavnem pasu je trčil še v osebno vozilo voznika, ki je ustavil, da bi pomagal udeleženki prejšnje prometne nesreče. Voznik osebnega vozila se je v trčenju hudo poškodoval, delavec Darsa pa lažje.

Amaterja

Če bi neuki začetniki kriminalnih dejanj vsaj brali časopise, bi že vedeli, kako ravnati, ko te po tatvini ujame policija. Sredi noči so može v modrem obvestili o vlomu v trgovino v okolici Vrhnike. Na kraj je bilo napotenih več policistov, v naselju Vnanje Gorice pa so izsledili vozilo in dva osumljenca. Samo v avto so pokukali in že so imeli vse dokaze. Tepčka, stara 20 in 21 let, sta namreč na zadnjih sedežih pustila nakradene cigarete in čokolade, pa tudi kapo z izrezom za oči. Policisti so ugotovili, da sta amaterska vlomilca do trgovine prišla z mazdo, razbila steklena vrata in pri blagajni ukradla več cigaret in čokolad. Po končanem postopku so ju izpustili in se bosta obtožb tatvine branila s prostosti.

Sneg in alkohol

»Verjetno sploh ni vedel, da sneži, še manj pa, da je sposoben voziti,« so zgodbico o pijanem bedaku zaključili gorenjski policisti. Ti so namreč sredi snežnega meteža ustavili voznika, ki je napihal 0,84 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka ali po starem kar 1,8 promila. »V tem času so se razmere na cestah že začele slabšati, zato je bila vožnja zahtevna že brez tovrstnih učinkov, v kombinaciji obojega pa je bilo bolj malo verjetno, da bi se voznik v takih okoliščinah lahko z območja Kranja kakor koli varno pripeljal do Ljubljane,« so še zapisali policisti, ki so voznika seveda izločili iz prometa.

Pripravil Primož Knez