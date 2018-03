Na glasbeni sceni je že dolgo prisotna. Pevsko kariero je začela v skupini Suncokret, skupaj z Boro Djordjevićem, kasneje pa je sodelovala v skupini Rani mraz skupaj z Djordjem Balaševićem. Po začetku solo kariere je izdala tri albume. Vzporedno s kariero pop pevke sledi svojim najglobljim čustvom in več let potrpežljivo zbira avtentične avdio in notne zapise tradicionalne glasbe. To so v glavnem redko izvajane, večinoma neobjavljene glasbene teme s Kosova, Južne Srbije, Makedonije, Romunije, Bolgarije in Madžarske. Rezultat tega dela sta albuma Bistrik in Zapisi, ki sta nastala kot skupek tradicionalne glasbe in sodobnega aranžmaja. S kolegi z Glasbene akademije je leta 2001 ustanovila orkester Bistrik. Z njim dosega velike uspehe doma in po svetu. Leta 2003 so Bilja in Bistrik delali glasbo za enega najbolj gledanih filmov, Zona Zamfirova. V Skopju je leta 2006 zapela tudi skupaj s Tošem Proeskim.

Izdala je štiri samostojne projekte, skupaj z Bistrikom pa prav tako štiri. Nastopili so na številnih koncertih in festivalih po celem svetu. Sprejeli so tudi številne nagrade doma in v tujini. »Življenje je kot gugalnica, dvigne te visoko, spusti nizko in vsakokrat preseneti, enkrat lepo, drugič ne. Mi smo srečni gosti na tem planetu in moramo se potruditi, da najdemo luč na koncu tunela. Bilo je veliko trenutkov, ko sem bila v dvomih, rešitev so bile moje pozitivne misli. V življenju nisem imela veliko prelomnic, z izjemo zakona. Vendar se ljudem dogajajo še hujše stvari. Srečna sem, da sem vse reševala hitro. Če bi ujela zlato ribico, bi si zaželela veliko ljubezni, da mi ni treba premišljevati, ali bom lahko šla na dopust in da imam ob sebi osebo, ki me ljubi. Edino, česar se bojim, je bolezen. Bistrik je moja druga družina. Zgodilo se mi je, da sem med sodelovanjem z njimi te ljudi sprejela kot najbližje. Srečna sem, da nas povezuje medsebojna ljubezen in to se čuti«

Kot gost bo na koncertu nastopil slovenski skladatelj, pevec, flavtist in saksofonist makedonskih korenin Vasko Atanasovski.