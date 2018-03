Omenjena največja nevladna organizacija na svetu na področju tobačne kontrole tako želi z globalno kampanjo Big Tobacco, Tiny Targets preprečiti največjim tobačnim podjetjem, da bi za ciljne kupce izbrali otroke. Naslavlja podjetja Philip Morris International, British American Tobacco in druga tobačna podjetja, katerih produkti so neprestano oglaševani in prodajani otrokom v bližini šol, igrišč in ostalih prostorov, kjer se zadržujejo mladi.

Kampanja spodbuja državljane po vsem svetu, da pomagajo pri dokumentiranju oglaševanja tobačnih izdelkov otrokom in fotografije naložijo na spletno stran projekta.

»V raziskavi, ki smo jo v Sloveniji izvedli leta 2016, smo odkrili, da so v 93 odstotkih primerov slovenskih šol v njihovi okolici prisotne prodajalne tobaka in tobačnih izdelkov. V številnih primerih se trafike nahajajo dobesedno pred vhodom v šole. Upamo, da se bo s praktično uvedbo licenc za prodajo tobaka v Sloveniji količina prodajaln v okolici šol bistveno zmanjšala, industrija pa sama poskrbela, da jih s spornih lokacij odmakne,« so v združenju povzeli besede strokovnega sodelavca zveze Andreja Martina Vujkovaca, ki je sodeloval v raziskavi na področju Slovenije.

Oglaševalska taktika industrije je podobna po celem svetu. Vključuje velike oglase, promocije poceni ali brezplačnih tobačnih izdelkov in izrazito izpostavljanje izdelkov v trgovinah, trafikah in ostalih prodajalnah v bližini šol, do zapisali v združenju. Tobačni izdelki, oglasi ali tobačne blagovne znamke so pogosto vidni iz notranjosti šol ali izpred vhoda, kar onemogoči, da bi se mu otroci izognili, so dodali.

»Čeprav smo v Sloveniji uspešno prepovedali tržno-komunikacijske aktivnosti tobačne industrije, ta sedaj posega še v ostale industrije, kar dokazuje tudi njihov namen prevzema tržišča elektronskih cigaret,« so v združenju povzeli besede direktorja Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj Jana Peloze. Dodal je, da je le vprašanje časa, kdaj se bo tobačna industrija še pri nas vključila v aktivnosti za legalizacijo konoplje za osebno rabo, saj v tem vidi novo priložnost, da se izogne strogim ukrepom, ki so po celem svetu usmerjeni proti njej.