Predsednik se redno sestaja z evropskimi poslanci, njegova vrata so vselej odprta tako poslancem kot drugim deležnikom; s Peterletom se poznata že dolgo, je govorec komisije Alexander Winterstein odgovoril na vprašanje, zakaj se bo Juncker srečal s Peterletom.

Na vprašanje, ali bosta govorila tudi o arbitražni razsodbi o meji med Slovenijo in Hrvaško - glede na to, da je Peterle pred časom Junckerju poslal pismo v povezavi s tem vprašanjem, pa so v komisiji odgovorili le, da dnevni red takšnih srečanj politikov nikdar ni vnaprej določen.

Več informacij o srečanju je bilo mogoče dobiti v Evropskem parlamentu. Peterle sicer srečanja ne želi komentirati, po neuradnih informacijah iz parlamenta pa bosta z Junckerjem po pričakovanjih govorila o arbitraži in Zahodnem Balkanu.

Juncker naj bi se s tem srečanjem odzval na pismo, ki ga je Peterle v začetku januarja »zaradi nesprejemljivega dogajanja ob implementaciji razsodbe arbitražnega sodišča« poslal predsednikom Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Evropskega sveta.