Policisti so tako vozniku izdali le plačilni nalog zaradi različnih kršitev pravil cestnega prometa ter zaradi izmikanja mejni kontroli po zakonu o nadzoru državne meje. Ob tem so s PU Maribor zaradi nekaterih nejasnosti in napačnih medijskih navedb posredovali dodatna pojasnila o postopku policistov na mejnem prehodu. Kot so ob tem poudarili, so policisti svoje delo opravili strokovno.

Nizozemca sta bila na poti na Hrvaško, na mejnem prehodu pa so policisti z njima opravili temeljno mejno kontrolo, saj gre za državljana Evropske unije, ki sta se nato odpeljala proti hrvaški strani. Glede očitkov, da so slovenski policisti za razliko od hrvaških tujca brez težav spustili čez mejo, so pojasnili, da ni bilo nobenih razlogov, da bi moška zadržali, pridržali ali z njima izvedli drugačen postopek, kot so ga izvedli slovenski policisti.

Kmalu zatem so hrvaški policisti slovenske kolege zaprosili, da voznika, ki se je namenil nazaj proti slovenski strani, napotijo na hrvaško stran, saj se vozilo ni ustavilo pri mejni kontroli. Takoj za tem so prejeli še informacijo, da je voznik na hrvaški strani pustil osebne dokumente. Ob tem so še dodali, da do tovrstnih dogodkov v praksi prihaja večkrat.

Voznik se je sprva še nekaj minut zadržal ob bližnji prodajalni, potem zapeljal v smeri Hrvaške, nato pa polkrožno obrnil svoje vozilo in s pospeševanjem po prometnem pasu za izstop tovornih vozil, kljub svetlobni signalizaciji, ki mu to preprečuje, brez ustavljanja zapeljal v smer Slovenije.

Kot je znano, se je pobeg nizozemskih državljanov pozneje končal s prometno nesrečo na avtocesti od Maribora proti Šentilju, v kateri je bilo udeleženih več vozil. Povzročil naj bi jo bežeči voznik, ki je trčil v pred njim vozeče kombinirano vozilo, to pa v vozilo pred sabo. Pri tem je bilo osem ljudi lažje poškodovanih, med njimi tudi policista.