Agroživilski sistemi v nekaterih najrazvitejših državah – v EU v tem pogledu prednjači Nemčija – so se usmerili v iskanje absolutnega dna pri proizvodnji hrane. Osredotočajo se na to, kako s čim manj stroški in s čim manj osnovnih surovin, ki so v nekem izdelku nujne in pričakovane, dobiti nekaj všečnega in prodajljivega. Tako imamo na trgu mesne izdelke z bistveno manjšim deležem mesa ali standardnih kategorij mesa, ki sicer sodijo vanj, vsebujejo pa veliko vezane vode, hidrokoloidov, soje. Tako je lahko cilj nemškega raziskovalca,