Boris Dežulović: Geografija sveta slavnih

Novi zvezdi šovbiznisa, berem danes v angleških časopisih in domačih družabnih kronikah, je ime Erin Budina. Kdo je Erin Budina? Erin Budina je britanska starleta z bujnim oprsjem in še bolj bujnim ozadjem, ki je v London leta 2014 prišla kot nadobudna, ambiciozna dvajsetletnica iz waleške province s sto funti v žepu. Danes – po štirih letih in desetih lepotnih popravkih, injekcijah polnila za ustnice in plastičnih operacijah zadnjice – je vplivna, kot se reče, influencerka s štiristo tisoč sledilci na Instagramu in lastno znamko umetnih trepalnic, druži se s celebrityji in redno gostuje na naslovnicah, televiziji ter v videospotih. Dnevno zasluži tisoč funtov, toda to je šele začetek.