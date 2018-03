Goran Vojnović: Bebci, prenehajte pametovati!

Da v evropski zavesti ni niti sledu tragične jugoslovanske izkušnje, je žalostno, a razumljivo. Evropa Balkana nikoli ni zares posvojila, zato je lahko dogajanje v devetdesetih letih spremljala s podobne distance, kot danes tragedijo v Siriji. Sočutno, a ne pretreseno. In kakor se danes sirska svetovna vojna dogaja le Sircem, se je tudi jugoslovanska vojna zgodila zgolj Jugoslovanom. Evropo je stanje na nemirnem Balkanu sicer skrbelo in z zanimanjem so spremljali vsa tamkajšnja etnična čiščenja in genocide. Po koncu vojne pa je lažno zanimanje hitro nadomestila pozaba.