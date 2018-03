Svetozar Raspopović - Pope, šef ljubljanske gostilne As: Sam režem pršut in osebno poznam vsakega gosta

Gostilna As je prejšnji teden praznovala 30-letnico ustanovitve. Najprej so bili v Dutovljah, zdaj pa so že nekaj časa v Ljubljani v Knafljevem prehodu. In postajajo institucija, ki poleg klasične prestižne restavracije na istem mestu ponuja še lokal s cenejšimi italijanskimi jedmi, poletno teraso v nadstropju med drevesnimi krošnjami in diskoteko ob večerih ob koncu tedna. Družina ima še vinograde na Krasu, kjer je bila včasih gostilna, burgerje v Pop’s place, udeležena je tudi v Gostilni na gradu, v prihodnosti pa kanijo razviti še picerijo in odpreti družinski hotel.