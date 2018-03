Produkcijsko hišo Red Granite Pictures so z malezijskim škandalom povezali že lani. V njem se je dobrih 2,8 milijard evrov iz malezijskega državnega sklada 1MDB znašlo na bančnih računih malezijskega predsednika vlade Najiba Razaka. Razak naj bi ta denar porabil za razkošne naložbe po celem svetu.

Produkcijsko hišo je sicer soustanovil Riza Aziz, Razakov pastorek. Z ukradenim denarjem naj bi financirali film Volk z Wall Streeta, pa tudi filma Butec in butec 2 (Dumb and Dumber To) ter Očka proti fotru (Daddy's home). V družbi so obtožbe sicer zanikali, glede na poravnavo sodišča v Kaliforniji v sredo pa so se zdaj strinjali, da bodo ameriški vladi plačali v treh obrokih; 24 milijonov evrov v tridesetih dneh, 16 milijonov evrov v naslednjih 180 dneh in zadnji obrok 8 milijonov evrov v naslednjih 180 dneh. V poravnavi je določeno, da se plačilo ne sme razumeti kot priznanje napačnega početja ali sprejetje odgovornosti s strani produkcijske hiše.

Hiša Red Granite Pictures je bila sicer precej neznana preden je režiserju Martinu Scorseseju dala približno 81 milijonov evrov, da je lahko začel s snemanjem filma Volk z Wall Streeta. Tri mesece po začetku snemanja je igralcu Leonardu DiCapriu podarila oskarja, ki ga je leta 1954 prejel Marlon Brando za film Na pristaniški obali. Ta je bil vreden slabega pol milijona evrov, od takrat pa ga je v sklopu preiskave 1MDB že vrnil.