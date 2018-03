Leta 2017 je Jane Kim, članica mestnega odbora v San Franciscu, neuspešno poskušala predložiti zakon, da bi dodatno obdavčili robote, ki jemljejo človeške službe. So pa decembra sprejeli zakon in omejili število robotov za dostavo, ki se lahko naenkrat peljejo po pločnikih.

Ali so takšni primeri odraz nezadovoljstva ljudi z vse večjo robotizacijo življenja in tehnološkim razvojem, na katerega se bo morala družba privaditi, ali pa gre zgolj za posameznike, ki se jim temu podobne ukane zdijo zabavne, ne gre trditi. Verjetno je bil moški, ki je konec februarja v alkoholiziranem stanju napadel in prevrnil varnostnega robota v Silicijevi dolini, le eden takšnih.

Not shitting you, but I actually just rescued a robot in distress on the street after someone had tipped it over. This is one of those weird dreams, right. pic.twitter.com/Jh57DNqw1M