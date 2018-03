Na današnjem nadaljevanju sojenja morilcu 44-letnega igralca Gašperja Tiča je bila gneča. V podporo priči Nejcu K., nekdanjemu natakarju lokala Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL), je na narok prišlo kup igralcev, večinoma iz ansambla MGL, član katerega je bil tudi pokojni igralec. Poleg okoli 15 gledaliških igralcev so bili med zbranimi še Lado Bizovičar, nekaj študentov prava in nekaj več kot pet prijateljev obtoženega Stefana Cakića. Kljub gneči, ki se je skozi obravnavo sicer vztrajno zmanjševala, je sojenje potekalo povsem mirno, smrtna tišina in mučno vzdušje pa sta zavladala predvsem ob predvajanju videoposnetka in fotografij s kraja tragedije.

Fotografije so potrdile uradne zaznamke policistov, ki so se odzvali na Cakićev klic iz lokala na Trubarjevi cesti 18. junija lani ob okoli devetih dopoldne. Trojica policistov je bolj kot ne enako povedala, da jih je Cakić pričakal na Trubarjevi cesti in se jim predal. Za pasom je imel nož, ki so mu ga odvzeli. Ko so se v Cakićevi družbi povzpeli do stanovanja, so najprej opazili razbit kozarec in sledove krvi v kuhinji, izpod belih zaprtih vrat ene izmed sob pa je bilo mogoče videti mlako krvi, ki je pritekla na hodnik. Vrata so s težavo odprli, saj jih je oviralo truplo Tiča, ki ni več kazal znakov življenja. Cakić je v času pridržanja po besedah policistov nenavadno mežikal in se občasno smehljal oziroma mu je »zategovalo usta«.

Tudi posnetek in fotografije kraja tragedije so prikazovali manjše kaplje krvi v kuhinji in na hodniku, pogled na sobo, v kateri je večkrat zaboden obležal pokojni igralec, pa je bil tako grozljiv in neprijeten, da je nekatere v dvorani vidno pretresel. Za hip se je celo zazdelo, da se je tudi obtoženemu Cakiću, ki se brani z navedbami, da ga je Tič spolno napadel in tudi prvi zgrabil za nož, sojenje pa večino časa spremlja povsem brezizrazno, na obrazu prikazalo obžalovanje. Truplo pokojnega igralca je bilo praktično celo okrvavljeno, povsem krvava pa so bila tudi tla in v precejšnji meri stena. Na tleh je bila s krvjo pomešana množica kroglic iz stiropora iz prerezane vreče za sedenje. Po mnenju tožilke Tamare Gregorčič je vrečo prerezal in stiropor raztresel Cakić v obupanem poskusu, da bi prikril posledice svojega dejanja, Cakićev odvetnik Gorazd Fišer pa je takšnemu sklepanju nasprotoval, češ da zanj ni nikakršnih dokazov.

Pisal o »prekleti življenjski poti«

Na fotografijah iz Tičevega stanovanja se je znašel tudi listek papirja s sporočilom, nekakšno pesmijo, ki jo je Cakić že pred obiskom igralčevega stanovanja Tiču napisal v Box baru ob glavni ljubljanski avtobusni postaji. Vsega se ni dalo dobro prebrati, kolikor pa je bilo razvidno, se je Cakić v sporočilu v srbskem jeziku Tiču zahvaljeval za njun pogovor, ko sta se prvič družila. Pisal je o »prekleti življenjski poti« in da mu je »prijatelj Gašper« z »besedami iz srca« vrnil moč. Cakić danes ni želel dodatno pojasnjevati, kaj je napisal Tiču, že prej pa je izrazil nestrinjanje, da bi sporočilo sploh prebrali. A ker gre za dokaz, je bilo njegovo nestrinjanje seveda brezpredmetno oziroma brezplodno.

Tudi Nejc K., čigar zaslišanje je bilo na prejšnjem naroku prekinjeno zaradi zahteve po izločitvi sodnika (tožilstvo z zahtevo ni bilo uspešno), je med svojim pričanjem povedal, da sta se Tič in Cakić spoznala več mesecev pred tragičnim jutrom in da je Tič obtoženemu s pogovorom pomagal pri »nekih frustracijah«. Nejc K., ki je bil usodnega večera in noči v družbi Tiča (in kasneje tudi Cakića), je o pokojnem igralcu govoril le najlepše. Opisal ga je kot človeka, ki je želel samo nežnost in pozornost in ki tudi pod vplivom alkohola in kokaina ni bil agresiven.

Odvetnika Fišerja je zanimalo, zakaj ni že naslednjega dne po uboju policistom povedal, da naj bi Cakić Tiča na stranišču lokala prijel za intimni del telesa, in ali je prepričan, da je bil Cakić tisti, ki je predlagal odhod v stanovanje. Drugi igralčev prijatelj je namreč dejal, da je to predlagal Tič, glede na uradni zaznamek policistov pa naj bi to sprva rekel tudi Nejc K. Toda zaslišani je danes zatrdil, da je bil ob pogovoru s policisti v šoku, saj je ravno izvedel za smrt dobrega prijatelja, in da se dobro spominja Cakića, ki je nervozno gledal v tla in Tiču govoril: »Daj, greva domov.«