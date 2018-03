Tako je vsak mesec odhajala na Škotsko. Tedaj je Mina še delala doktorat iz umetnostne zgodovine in nekaj let kasneje, konec leta 2012, se je odločila, da se bo preselila na Škotsko: »Vedno sem vedela, da bom jaz šla na Škotsko. Gary ima otroke iz prvega zakona, tako da se ne bi mogel preseliti v Slovenijo, pa še bistveno težje bi našel zaposlitev.« In je šla. Pravzaprav je bilo tako, da so s starši najeli avtodom in se skupaj odpeljali na Škotsko – kot nevesto z vsem imetjem in psom so jo oddali v Aberdeen, naftno prestolnico na severu Škotske.

Po njenih besedah je bil Aberdeen do pred tremi leti res neverjetno mesto, kjer so zaposleni v naftni industriji služili bajne vsote. »Takšne avtomobile, kot sem jih videla tu na ulicah, sem prej videla samo v filmih Jamesa Bonda,« se je zasmejala. Zato je bilo na delu tudi veliko priseljencev, a ne v tem smislu, da bi tam živeli, ampak so bili le nekaj časa na delu, potem so se preselili nazaj domov, največkrat v Anglijo. »Kot bi bili na bogato plačanih delovnih počitnicah,« je dejala.

Priseljencev je veliko iz držav, ki so povezane z nafto: nekoč Nizozemcev zaradi Shella, danes Francozov zaradi Totala in tudi vedno več nigerijskih podiplomskih študentov, ki jih financirajo zaradi nafte bogate nigerijske družine.

Mesto naftnega bogastva Ko je Mina prišla na Škotsko, je živela v majhni vasi brez puba in avtobusne povezave. »Bilo je, kot bi stopila v nadaljevanko Umori na podeželju. Res je bilo idilično, toda okoli mene so bili sami upokojenci in bila sem osamljena. Nikoli prej nisem dojela tega, kako sam je lahko človek. Pa sem zelo odprta oseba, a socializacija v novem okolju je res težka.« Zato se je hitro lotila iskanja službe in ugotovila, da v Aberdeenu pri iskanju službe šteje izobrazba mnogo manj kot v Sloveniji. Doktorat iz umetnostne zgodovine je bil v tem okolju praktično neuporaben, hkrati pa so se študijska leta »zajedla« v leta redne zaposlitve in je bil njen življenjepis videti, kot da je praktično brez delovnih izkušenj. »Nazadnje sem zaradi znanja italijanščine dobila delo neke vrste prevajalke v italijanskem podjetju. Res sem imela srečo, ker v Aberdeenu niso našli drugega govorca italijanščine,« je razložila. Ko so Italijani odšli domov, so jo obdržali v administraciji v Totalu, malo kasneje pa je dobila stalno zaposlitev. »Ne, nimam naftarske plače,« se je zasmejala. Tam je spoznala nekaj prijateljev, s katerimi je začela redno teči. »Tako sem začela spletati prijateljstva.« S tekači preživlja bolj ali manj ves prosti čas. Ali pa v hribih. Slovenka pač. Poleg svoje službe skuša še s prodorom na anglosaksonski založniški trg s knjigami. Odprla je majhno škotsko založbo, kjer izdaja prevode slovenskih knjig, ki jih v Sloveniji izdaja družinska založba. »A to je res trd oreh. Tu vsak dan izide 460 novih knjižnih naslovov. Če bo uspelo, bom zelo zadovoljna, če ne, bom zadovoljna, ker sem vsaj poskusila,« pravi.