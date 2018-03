Husein je ob naštevanju različnih dejanj, uperjenih proti predstavnikom ZN, dejal, da "bi si ob tem kdo mislil, da filipinski predsednik potrebuje psihiatrični pregled", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti v Manili so po besedah visokega komisarja posebno poročevalko za pravice avtohtonih prebivalcev Victorio Tauli Capruz na regionalnem sodišču pretekli mesec obtožili terorizma. Obtožili so jo "domnevnega članstva v Filipinski komunistični strani in Novi ljudski vojski" je dejal Husein.

Novo ljudsko vojsko, v kateri so zbrani filipinski komunistični uporniki, sicer tudi ameriški State Department obravnava kot teroristično organizacijo.

Capruzova meni, da so jo obtožili zaradi njenih komentarjev o domnevnih pobojih avtohtonih prebivalcev v regiji Mindanao na jugu države, je pojasnil visoki komisar. V Mindanau je Duterte zaradi boja proti džihadistom razglasil vojno stanje.