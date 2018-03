Na startu so bile tudi štiri Slovenke. V finale sta se uvrstili Ana Drev z 12. (+1,56) in Meta Hrovat s 15. časom (+1,78) , brez nastopa na drugi progi pa sta ostali Ana Bucik in Tina Robnik. Slednja je padla takoj na začetku, potem ko ji je na prelomnici vzelo smučko in je izgubila ravnotežje. Po padcu ni takoj vstala, zdravstvena služba jo je po posredovanju odpeljala z reševalnimi sanmi.

Zaradi padca Robnikove, ki je nastopila s startno številko 18, so za nekaj časa prekinili tekmovanje. Za zdaj se še ne ve, za kakšno poškodbo gre, po padcu se je 26-letna tekmovalka sicer držala za koleno.

Za Robnikovo, ki trenutno zaseda 13. mesto v posebnem veleslalomskem seštevku in si je priborila nastop na finalnem veleslalomu sezone svetovnega pokala v Aareju, je najboljša sezona v karieri. V letošnji sezoni je na januarskem veleslalomu v Kranjski Gori ter na začetku sezone konec oktobra v Söldnu s sedmim in devetim mestom postavila najboljša dosežka v karieri.