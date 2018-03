Na glasbeno prizorišče je Katarina Avbar stopila leta 2005, ko je ustvarila glasbo za plesno predstavo PLES ALi IŠČE se Lily Marlen koreografke Rosane Hribar. Sledili so nastopi na Festivalu slovenskega šansona leta 2007, na 7. in 8. festivalu kantavtorske glasbe Kantfest v letih 2009 in 2010 ter na koncertih in kompilaciji Rokerji pojejo pesnike 6, 7, 8, 9 in 10.

Prisegala je na minimalizem, saj je v tem videla način, kako ohraniti esenco skladbe. "Obstaja nevarnost, da se izgubi sporočilnost, ko dodaš vokalu več inštrumentov. Po mojem mnenju sporočilo pride najbolj do izraza, ko sta prisotna vokal in samo en inštrument - v mojem primeru sta to klavir ali kitara," je po izidu drugega albuma dejala v pogovoru za MMC.