Krumberger je dejal, da je bil primer Farrokh, v okviru katerega naj bi prek NLB oprali za približno milijardo dolarjev, izreden primer, zaradi katerega so tudi v Banki Slovenije izvedli izredni nadzor in izdali ukrepe zoper NLB zaradi kršitve zakonskih določil. Pri Novi KBM, kjer gre za sum pranja denarja domnevno italijanskih mafijskih podjetij, pa je šlo za redne postopke pregledovanja bank, kjer so ugotovitvam prav tako sledili ukrepi. Postopek v tem primeru še teče, zato o podrobnostih ni mogel govoriti.

Na vprašanje, zakaj je bil prekrškovni postopek proti NLB ustavljen, Krumberger ni znal odgovoriti, saj za to ni bil pristojen in odgovoren. »Moje razumevanje iz internih razprav je bilo, da gre za kompleksne postopke dokazljivosti dokumentacije in zadevi ni enostavno priti zadevi do konca,« je pojasnil. S temi odgovori pa ni bil zadovoljen predsednik preiskovalne komisije predsednik Jani Möderndorfer, ki je vztrajal, da želi komisija poiskati odgovorne za pranje denarja v slovenskih bankah.

Komisija, ki je na današnjo sejo povabila 10 prič, delo nadaljuje z zaslišanjem nekdanjega direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Sebastjana Selana, vendar pa zaslišanje poteka za zaprtimi vrati.