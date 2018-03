Jutri bo v severnih in vzhodnih krajih še deloma jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v zatišnih legah severne Slovenije malo pod 0, najvišje dnevne od 7 do 12, na Štajerskem in v Pomurju do 14 stopinj Celzija.

V nedeljo se bo dež razširil nad večji del države V nedeljo se bo dež na zahodu okrepil in se sredi dneva in popoldne razširil nad večji del države. Najmanj padavin bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, drugod južni do jugozahodni veter. V ponedeljek bo na zahodu občasno še nekaj dežja, drugod se bo oblačnost trgala. Še bo pihal jugozahodnik. Nad jugovzhodno Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka, nad vzhodnim Atlantikom pa se poglablja ciklonsko območje. Z jugozahodnimi vetrovi priteka k nam topel in postopno nekoliko bolj vlažen zrak.