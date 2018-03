Pri Miamiju je bil najbolj razpoložen Hassan Whiteside s 26 točkami, Dario Šarić pa je za Philadelphio dosegel 20 točk. Philadelphia, ki ima 35 zmag in 29 porazov, je na lestvici vzhodne konference uvrščena na šesto mesto.

Košarkarji iz Miamija so s 35 zmago, ob 31 porazih, v boju za končnico prvenstva skočili na sedmo mesto na lestvici vzhodne konference. Po vodilnem Torontu si je končnico z zmago nad Minnesoto (117:109) priborila tudi drugouvrščena ekipa Boston Celtics.

»Ekipi nisem bil vedno na voljo, a vedeti morate, da nas je večina odigrala že 40 ali več tekem v sezoni. Ekipa ve, kaj je potrebno na igrišču storiti in odlično je, da imaš lahko v vsakem trenutku pod koši izvrstne posameznike, na katere se lahko zaneseš,« je igro svojih soigralcev pohvalil Dwyane Wade, ki je tokrat zbral 16 točk.

miami

Miami naslednja tekma čaka v nedeljo, ko bodo gostili Washington, ki na lestvici vzhodne konference zaseda četrto mesto.

Na sporedu so bile še štiri tekme. Aktualni prvaki lige NBA Golden State Warriors so s 110:107 premagali San Antonio Spurs in so na drugem mestu zahodne konference, imajo 51 zmag, enako kot vodilni Houston Rockets. Charlotte Hornets so morali s 111:125 priznati premoč Brooklyn Nets, Minnesota Timberwolves pa Boston Celtics s 109:117. Oklahoma City Thunder so visoko nadigrali nekdanje Dragićeve delodajalce Phoenix Suns s 115:87.