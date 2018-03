Srečko Retuznik je opozoril nase v zadnjih mesecih, ko je odklonil podpis na pogodbi, s katero bo Alpska investicijska družba škofjeloškega podjetnika Janeza Janše kupila RTC Krvavec. Nezadovoljstvo s postopkom prodaje in Janševim poslovnim ugledom so izrazili tudi zaposleni.

Retuznik nam je včeraj potrdil, da je odstopil kot direktor. Ponovil je tudi svoj dvom o postopku prodaje žičnic, ki ga je izrazil tudi tako, da je kot direktor RTC Krvavec odklonil podpis na pogodbi oziroma dogovoru kupca Janeza Janše z banko Intesa Sanpaolo o refinanciranju dolgov RTC Krvavec. »Odhajam v pokoj, za vse drugo so zdaj odgovorni drugi,« trdi poslovnež, ki noče natančno komentirati vseh okoliščin, ki so ga zmotile pri prodaji Krvavca, ki naj bi bila vredna okoli 6,5 milijona evrov.

Odhaja po 42 letih

Retuznik včeraj ni želel govoriti niti o pritiskih, ki so ga privedli do odstopa, potem ko je bil v Uniorju zaposlen 42 let. Unior je v prodajo Krvavca prisiljen zaradi dolgov bankam. Prav domnevna zastava RTC Krvavec (največ denarja podjetje dolguje lastniku Uniorju) za poplačilo kreditov je zmotila direktorja in tudi okoli 40 zaposlenih. Podjetnik in bodoči lastnik Janša pa je na zboru delavcev pojasnil, da ne bo nobenega spornega postopka pri nakupu, ki mu ga je v bistvu omogočila država z odškodnino, ki jo je prejel zaradi napak v sodnih postopkih. Skupščina družbe bo o novem članu uprave in prodaji RTC Krvavec odločala 23. marca.