Prvi spomladanski in največji kmetijski sejem na Dolenjskem se po 23 letih seli na novo lokacijo, velikansko makadamsko ploščad pred novomeško Qlandio. Kmetijska zadruga Krka je namreč lani prodala lokacijo Graben (kupila ga je tovarna zdravil Krka), kjer so sejem pripravljali kar 22 let, prvega pa so pripravili pred trgovino Agroservis, tako so morali v zadrugi letos najti novo lokacijo. V povprečju sejem v treh dneh obišče 20.000 ljudi. Po mnenju vodje sejma Aleša Pavlina bi bila lahko številka ob lepem vremenu letos še višja.

Nova lokacija, ki obsega 24.000 kvadratnih metrov, od tega je 3000 kvadratnih metrov pokritih razstavnih površin, organizatorjem ponuja več prostora, kot so ga imeli na Grabnu. Tako bo letos rekordnih 220 razstavljalcev iz Slovenije in Hrvaške od danes do nedelje predstavljalo novosti iz programa velike in male kmetijske mehanizacije, ogrevalne tehnike, gradbenega programa, avtomobilske, tekstilne industrije, obiskovalci bodo lahko pokušali dobrote lokalnih kmetij, od suhomesnatih, pekovskih, medenih do mlečnih izdelkov in mnogo drugega, našteva Pavlin.