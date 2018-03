Izvoljeni italijanski poslanci so dolžni do jutri opraviti zahtevano registracijo, o za italijanske stranke dokaj običajnih prestopih pa bodo lahko razmišljali še naslednjih štirinajst dni, preden se bo parlament sestal na ustanovnih sejah obeh zborov. Med njimi verjetno ne bo 62-letnega Tonija Iwobija, ki je bil za senatorja izvoljen v industrijski Brescii na italijanskem severu. Rojen v Gusauu v Nigeriji živi v Italiji že od sredine sedemdesetih let, zadnjega četrt stoletja pa je član prej severne, zdaj zaradi na celo državo razširjene dejavnosti pa samo še Lige, torej stranke, ki jo mnogi med drugim razglašajo tudi za rasistično in ne samo protipriseljeniško.

Le proti ilegalni imigraciji Iwobi je prek družbenih omrežij izrazil izjemno navdušenje nad izvolitvijo z dodatkom: »Začenja se nova avantura.« Posebej se je zahvalil vodji lige Matteu Salviniju, svoje zmagoslavje pa pripisal tudi dolgoletnemu udejstvovanju v stranki, ki jo je označil kar za svojo veliko družino. V politiki ni novinec, saj je bil že mestni svetnik v Spiranu pri Bergamu, nazadnje pa vodja odbora Lige za vprašanja migracij. Med volilno kampanjo se je skupaj s Salvinijem pojavljal v majici z napisom »Ustavite invazijo«, kot imigrant pa pojasnjeval, da se skupaj s stranko zavzema za zakonito priseljevanje. »V Ligi nismo proti migrantom, smo samo proti ilegalcem,« poudarja, na očitke o rasistični naravnanosti stranke pa je za Corriere della Sera pred volitvami dejal, da zanj rasizem pomeni, da o sebi misliš, kako si več kot nekdo drug, v stranki, ki ji pripada pa da je sam deležen velikega spoštovanja.

Tretji temnopolti parlamentarec V italijanskem parlamentu sta v preteklosti že sedela dva temnopolta poslanca, toda v predstavniškem domu. Jean-Leonard Touadi, pisatelj in novinar, je bil prišlek iz Kenije, izvoljen leta 2008 na neodvisni listi, a se je pridružil demokratom. Njegova sonarodnjakinja Cecile Kyenge, ki je zdaj poslanka evropskega parlamenta, pa je bila na listi demokratske stranke izvoljena pet let kasneje, v letih 2013 in 2014 pa tudi ministrica za integracijo in hkrati tarča številnih rasističnih opazk, večinoma iz tedanje Severne lige. Kyengova je Iwobiju prisrčno čestitala za senatorsko izvolitev, hkrati pa za Radio 24 dejala, da ni dovolj izvoliti enega temnopoltega senatorja, da bi lahko trdili, da Liga ni rasistična. Iwobi je prišel v Italijo s študentskim vizumom na univerzo v Perugio, potem ko je računalništvo študiral že v ZDA. Da bi se preživljal, je opravljal razne slabo plačane službe od čistilca hlevov do priložnostnega vodovodarja, ko se je zaposlil kot smetar v milanskem komunalnem podjetju Amsa, pa je enega od vodilnih v njem pritegnila njegova siceršnja izobrazba in so ga zaposlili v njihovem IT-oddelku. Kasneje je šel na svoje in danes ima lastno IT-podjetje.

Rasna napetost raste Zahvaljujoč dobrim 35 odstotkom volilne podpore Ligi v pokrajini Bergamo se je kot tretjeuvrščeni na preferenčni listi stranke Iwobi prebil v senat, a doživel že prve kritike svojih afriških bratov v Italiji. Odmevna je bila opazka Maria Balotellija, italijanskega nogometnega reprezentanta, rojenega v Palermu prišlekoma iz Gane. »Morda sem slep ali pa mu (Iwobiju) niso povedali, da je črn. Sramota!« je tvitnil v torek, a je zapis že naslednji dan izginil. Vodja Lige Salvini se je hitreje odzval. »Ni mi všeč Balotelli na nogometnem igrišču. Zdaj mi je še manj,« je zapisal. Iwobi pa se je odzval na facebooku: »Te kontroverze me ne zanimajo. So bolj pomembne stvari. Komaj čakam, da začnem služiti svoji državi.« Njegovo delo ne bo lahko, saj rasna napetost v Italiji raste. K temu je prispeval tudi ponedeljkov uboj temnopoltega uličnega prodajalca Idyja Dieneca, po rodu Senegalca, sredi Firenc. Iz neposredne bližine ga je ustrelil Roberto Pirrone. Policija, ki ga je aretirala, je navedla, da ima psihične težave in je nagnjen k samomoru, kar naj bi dokazovalo, da ni šlo za rasistični izpad. Župan Firenc Dario Nardella in vodje tamkajšnje številne senegalske skupnosti so mirili vznemirjene priseljence, med katerimi se jih je okoli 500 zbralo na kraju zločina, a večjih izgredov ni bilo. So pa bile zmerljivke naslovljene tudi na Salvinija in Ligo, predstavnik senegalske skupnosti Pape Diaw pa je resignirano ugotovil, da je »Italija postala država, kjer temnopolte streljajo na ulici«.