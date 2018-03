Ruski biatlonec Anton Šipulin, ki zaradi kazni ni smel nastopiti na olimpijskih igrah v Pjongčangu, je zmagovalec tekme svetovnega pokala v Kontiolahtiju na Finskem, potem ko je v sprintu na 10 kilometrov za 5,8 sekunde ugnal Latvijca Andrejsa Rasturgejevsa. Najboljši Slovenec je bil Jakov Fak, ki pa je s krogom zaostanka zasedel 18. mesto, tik za njim na 19. mesto se je uvrstil Klemen Bauer. Miha Dovžan je osvojil 42., Mitja Drinovec pa 74. mesto.

»Občutki po tekmi so slabi. Vseeno sem pričakoval, da bom naredil več. Že pri prvem streljanju sem naredil napako. Drugi strel je bil slabo opravljen, to moram priznati. Nisem zadovoljen. Res pa je, da še nisem pregledal vseh podatkov, da bi videl, kako je šlo na progi in kakšen je bil čas streljanja. Stvari bom analiziral po večerji, takrat bom videl, kje sem izgubil čas,« je po tekmi dejal Jakov Fak, ki je moral tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala prepustiti zmagovalcu Šipulinu.

Prav tako nezadovoljen po tekmi je bil Klemen Bauer, ki je zapravil veliko priložnost za odmeven izid, saj je na koncu zgrešil deveti in deseti strel ter zaostal za vodilnimi, vseeno pa je bil v smučini veliki hitrejši od Faka. »Počutil sem se zelo dobro. Že ves teden sem pričakoval to tekmo dobro razpoložen, tekmo sem startal odločno. Šel sem na vse ali nič. Podobno kot na olimpijskih igrah je kazalo dobro, potem pa sem bil preveč neučakan pred streljanjem stoje. Zadnja dva strela, ki najbolj bolita, sta šla mimo. Težko rečem, koliko mimo, a zanesljivo dovolj, da tarči nista padli. Priložnost bo znova treba iskati na naslednji tekmi. Že danes sem to skušal deloma nadoknaditi v zadnjem krogu, tudi s pomočjo jeze, ker me take napake, ki se mi vedno znova dogajajo, res bolijo,« je dejal Klemen Bauer.

Na sprinterski tekmi zaradi trebušne gripe ni nastopil trikratni olimpijski prvak iz Pjongčanga Francoz Martin Fourcade, ki se mu je v skupnem seštevku močno približal Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je tokrat osvojil četrto mesto. Norvežan je moral dvakrat v kazenski krog, kar je bilo preveč, da bi prehitel tekmece, ki so streljali brezhibno.