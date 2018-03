Smučarji skakalci bodo danes s treningom in kvalifikacijami na slovitem Holmenkollnu nad Oslom začeli norveško turnejo, na kateri bodo v desetih dneh nastopili na štirih prizoriščih. V tekmovalnem pogonu bodo vsak dan, takoj po tekmi se bodo zvečer tudi preselili na novo prizorišče. Posebnost turneje »Raw Air« je, da v skupni seštevek šteje prav vsak izmed 16 skokov v kvalifikacijah in na tekmah. Nagradni sklad za skupni seštevek norveške turneje je 100.000 evrov, najboljši trije pa bodo prejeli 60.000, 30.000 in 10.000 evrov. Lanska prva izvedba je bila izjemno uspešna, zmagal je Avstrijec Stefan Kraft pred Poljakom Kamilom Stochom in Nemcem Andreasom Wellingerjem, najboljši Slovenec pa je bil Peter Prevc na petem mestu.

Slovenska reprezentanca se je na Norveško odpravila v najmočnejši zasedbi, potem ko so v Lahtiju manjkali prvi zvezdnik Peter Prevc, ki si je vzel premor in z Janijem Grilcem treniral v Kranju, ter Timi Zajc in selektor Goran Janus, ki sta zbolela. V ekipi so Jernej Damjan, Peter Prevc, Anže Semenič, Tilen Bartol, Timi Zajc, Nejc Dežman in Anže Lanišek. Ker je Zajc še mladinec, bo po tekmi v Trondheimu zaključil sezono, namesto njega pa bo na poletih v Vikersundu in na finalu v Planici tekmoval Domen Prevc.

»Cilj do konca sezone je ubraniti peto mesto v pokalu narodov, saj so Japonci zelo blizu za našim hrbtom, a tudi Avstrijci niso daleč pred nami. Super bi bilo, če bi se na poletih v Vikersundu in Planici uvrstili na stopničke,« je želja selektorja Gorana Janusa. Najboljši Slovenec v skupnem seštevku svetovnega pokala je Jernej Damjan na 14. mestu. V nedeljo je z 11. mestom dosegel najboljšo uvrstitev v karieri na tehnično zelo zahtevni skakalnici v Lahtiju. »Turneja bo dolga. Upam, da ne bom imel takšnih težav kot lani v Lillehammerju, kjer sem zaradi vetra moral tako dolgo čakati na skok, da mi je noga zaspala in sem nato skoraj padel. Takšni skoki pustijo posledice, zato si želim mirnih in normalnih tekem,« je napovedal Jernej Damjan. Peter Prevc upa, da je z velikim številom skokov na treningu dvignil pripravljenost za zadnji del sezone. »Zelo pomemben bo začetek turneje. Če se zalomi že na prvi postaji v Oslu, se nato vsa turneja zelo vleče, saj ni nobenega časa, da bi s treningom kar koli popravil. V primeru uspešnega konca tedna dobiš dodatno energijo, da brez težav tekmuješ in potuješ,« opozarja Peter Prevc.