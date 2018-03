V okviru mednarodne operacije Nana so na Hrvaškem in v Sloveniji prijeli šest hrvaških državljanov, enega državljana Nizozemske ter enega Španca zaradi suma tihotapljenja mamil iz Južne Amerike v Evropo. V reškem pristanišču so zaplenili 100 kilogramov kokaina, pred tem pa v sklopu iste akcije še okrog 150 kilogramov marihuane in 69.000 škatel pretihotapljenih cigaret.

Policija za organizatorja sumi Stjepana Prnjata, ki je v hrvaških medijih znan tudi kot »hrvaški Escobar«. Prnjat je bil zaradi obtožb vodenja kriminalnega združenja, ki je evropska tržišča oskrbovala s kokainom, v Nemčiji aretiran že leta 2007, v Italiji je odslužil desetletno zaporno kazen za tihotapljenje kokaina, v Zagrebu pa mu sodijo zaradi pranja denarja, poroča Jutarnji.hr. V sredo so ga aretirali slovenski kriminalisti in ga bodo izročili Hrvaški. V akciji so sodelovali policisti iz Slovenije, Nemčije, Nizozemske, Španije, Italije, Paname in Kolumbije.

Istočasno kot v Sloveniji in na Hrvaškem so policijske akcije proti tihotapcem v operaciji Nana potekale tudi v Nemčiji in na Nizozemskem, so včeraj sporočili iz Europola. Dodali so, da je skupina v minulem letu tihotapila mamila iz Ekvadorja, Kolumbije in Paname v države članice EU. Poudarili so, da je operacija Nana del širše mednarodne policijske operacije proti mreži kriminalcev, znani kot Balkanski kartel.