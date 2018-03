Ob včerajšnjem svetovnem dnevu ledvic so pri Mednarodnem nefrološkem društvu izpostavili veliko razliko med ženskami in moškimi v pripravljenosti darovati ledvico. Podatki iz evropskih držav namreč kažejo, da ledvico svojemu možu daruje kar 36 odstotkov žensk, ki so v medicinskem smislu primerne za darovanje. Pri moških je ta delež bistveno nižji: ženi ledvico podari le 7 odstotkov mož.

»Čeprav je težko natančno opredeliti razlog za to, se zdi, da ženske k darovanju bolj motivirata altruizem in želja pomagati drugim,« ugotavlja Adeera Levin, profesor medicine na Univerzi Britanske Kolumbije v Kanadi in nekdanji predsednik društva. Podatki iz razvitih držav tudi kažejo, da je 60–65 odstotkov prejemnikov presajenih ledvic moških. To je prav posledica presaditev ledvic živih darovalcev, saj je, kot rečeno, večina darovalk žensk, ki podarijo ledvico moškemu družinskemu članu. To pomeni, da so moški večinoma prejemniki presajenih ledvic živih darovalcev, a so po drugi strani v bistveno manjši meri pripravljeni podariti eno svojih ledvic. Pri presaditvah ledvic umrlih darovalcev razlike v spolu darovalcev niso tako velike, saj so zdravniki pri umrlih ljudeh enako pozorni na možne darovalce obeh spolov.

Ženske pogosteje kot moški utrpijo napredovalo kronično ledvično bolezen, predvsem ker živijo dlje časa kot moški in ker pri njih bolezen počasneje napreduje do končne odpovedi ledvic, ko potrebujejo zdravljenje z dializo ali presaditev ledvice. Ocenjujejo, da ima kronično ledvično bolezen (KLB) v svetu 12 odstotkov ljudi, tako od začetnih stopenj pa do napredovale bolezni. Vendar podatki kažejo, da je med obolelimi več žensk, saj naj bi imelo KLB 14 odstotkov žensk. Po drugi strani ledvično odpoved doživi več moških kot žensk, čeprav več žensk kot moških živi z napredovalo ledvično boleznijo. Razlogi za to niso znani.

Ženske s kronično ledvično boleznijo, ki bi želele otroka, se soočajo s številnimi težavami, prav tako izpostavljajo ob svetovnem dnevu ledvic. Ženske, ki se zdravijo z dializo, zelo težko zanosijo, če pa že, je pogosto potrebno vsakodnevno dializno zdravljenje. Najboljše je izvajanje hemodialize doma. Vendar v mnogih državah tako intenzivne dialize ne morejo zagotoviti, ne v dializnih centrih ne doma. Tudi v Sloveniji hemodializa na domu ni mogoča. Poleg teh težav ženske s kronično ledvično boleznijo pogosto rodijo pred rokom, bojijo se tudi hudega zapleta preeklampsije, ki je eden od treh najpomembnejših vzrokov za maternalno umrljivost. Po drugi strani zapleti med nosečnostjo pri zdravih ženskah povečajo tveganje za nastanek ledvične bolezni.

Pri ženskah, ki imajo presajeno ledvico, se plodnost povrne v večji meri in imajo več možnosti, da zanosijo in rodijo. Kljub temu imajo te ženske v nosečnosti več zapletov kot zdrave nosečnice in mora biti nosečnost vedno načrtovana, da lahko tudi ustrezno prilagodijo zdravstveno obravnavo, so sporočili iz Mednarodnega nefrološkega društva.