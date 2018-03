Ptujsko sodišče je Franca Vajdo in Andreja Bagarija spoznalo za kriva uboja v sostorilstvu, ki sta ga zagrešila junija lani nad Srečkom Marinom po skupnem popivanju v Vajdovi hiši. Vajdo, ki je krivdo ves čas zavračal, so obsodili na 14, Bagarija, ki je sodelovanje pri dejanju priznal in obžaloval, pa na 12 let zapora. Oba ostajata v priporu.

Petčlanski sodni senat pod vodstvom sodnice Katje Kolarič je v celoti sledil predlogu tožilca Gregorja Pograjca, Vajdova odvetnica Brigita Petek pa je takoj po izreku sodbe napovedala pritožbo, saj meni, da je bila njenemu klientu kršena pravica do obrambe. Sodišče je namreč danes še enkrat zavrnilo njun predlog za ogled kraja dogodka in rekonstrukcijo dogajanja, imenovanje novih izvedencev ter še nekaj drugih predlogov.

Ubiti bi lahko preživel Kolaričeva je glavno obravnavo sklenila z zaslišanjem člana izvedenske komisije medicinske fakultete Boruta Štefaniča, ki je sodišču pojasnil, da na podlagi zbranih ugotovitev ne more natančno določiti časa tragičnega dogajanja, lahko pa z vsaj 95-odstotno verjetnostjo oceni, da je Marin umrl okoli pol druge ure popoldne. Pri tem je dodal, da je lahko umiral tudi več ur zatem, ko je bil pretepen, na vprašanje tožilca pa dejal, da so bile poškodbe takšne, da bi ob hitri in pravilni nujni pomoči lahko preživel; prav tako je ocenil, da je bil pretepen z močnejšim zaobljenim predmetom, kot je kij, ali pa obrcan z močnejšimi čevlji, kar pa je glede na letni čas manj verjetno. Je pa izključil možnost, da bi bila žrtev spolno zlorabljena. Kot zadnjo pričo je sodišče na predlog obrambe zaslišalo enega od znancev Vajde, ki je obtoženega opisal kot mirnega človeka, vedno pripravljenega pomagati, a nato dodal, da se mu je v zadnjih mesecih nekaj zgodilo, saj se je začel vesti nenavadno, na trenutke celo noro, a da agresiven ni bil nikoli. Vajda je danes znova večkrat zaman rotil senat, naj vendarle ugotovi resnico, saj da sam ni ničesar storil in da je dogajanje v hiši prespal. Kljub vsemu je tožilec na koncu dejal, da je bilo očitano kaznivo dejanje nesporno dokazano, za Vajdo pa predlagal 14 let zapora.