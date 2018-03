V najmočnejši košarkarski ligi na svetu je znan prvi udeleženec končnice. To je kot prvemu uspelo Torontu, vodilni ekipi vzhodne konference, ki je v noči na četrtek po podaljšku premagal Detroit s 121:119 in dosegel šesto zaporedno zmago ter 47. v sezoni (47-17).

»Všeč mi je način, kako smo zmagali. To je bila trdo priborjena zmaga po podaljšku in ne zmaga z dvomestno razliko. Do konca rednega dela imamo še 18 tekem in te bodo pokazale, česa smo zares sposobni, saj bodo vsi nasprotniki proti nam želeli pokazati svojo najboljšo igro, kar pa bi nas moralo utrditi za težke trenutke,« je povedal trener Toronta Dwane Casey. Njegove varovance na naslednji tekmi čaka visoka ovira, saj bodo v noči na soboto gostili Houston (51-13), vodilno ekipo zahoda in moštvo z najboljšim izkupičkom v ligi, ki se lahko pohvali s kar sedemnajstimi zaporednimi zmagami. »To bo zelo dober test za nas, saj so ena izmed najboljših ekip v ligi. Upam, da bodo gledalci naredili svoje in poskrbeli, da Houstonu ne bo udobno,« je še dodal Casey.

V boju za končnico odlično kaže Miamiju, ki v zadnjem času niha med šestim in osmim mestom vzhodne konference. Po ponedeljkovi zmagi nad Phoenixom (125:103) so se povzpeli na šesto mesto, nato pa v noči na sredo izgubili proti Washingtonu (113:117), kar je pomenilo padec na sedmo (34-31). Slovenski organizator igre pri Miamiju Goran Dragić je na teh tekmah prikazal raznovrstno igro, saj je na prvi prispeval 17 točk, 5 asistenc in skok, na drugi pa 16 točk, 7 skokov in 5 asistenc. »Phoenix tokrat ni bil tako tekaško razpoložen kot običajno, saj je igral drugo tekmo v dveh dneh, mi pa smo se držali svojega načrta, predvsem v obrambi, tako da je bila ta tekma za nas odlična. Na tekmi z Washingtonom smo tekmecem pustili preveč prostora, odlično so si podajali žogo in našli proste igralce, kar je bila tudi glavna razlika med ekipama,« je zadnji tekmi opisal Goran Dragić. Za Vročico bosta naslednja dvoboja še kako pomembna, saj se bo zoperstavila tekmecema iz vzhodne konference. Danes ponoči bo na sporedu tekma s šestouvrščeno Philadelphio (35-28), v noči s sobote na nedeljo pa bo sledila nova tekma s četrtouvrščenim Washingtonom (37-28).