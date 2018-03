Kot so sporočili iz zavoda, so lastniki sečnjo začeli že danes, trajala pa bo predvidoma do sredine aprila. Zaradi nevarnosti obiskovalcem Golovca svetujejo, naj se v tem času izognejo območjem, kjer bo potekala sečnja; gre za poti med observatorijem in »Italijanko«, na Rakovniku nad Dolenjsko cesto, pri rakovniškem ribniku in ob Poti spominov in tovarištva.

»Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj upoštevajo opozorila in navodila Zavoda za gozdove Slovenije ter izvajalcev del. Svetujemo tudi, naj ne nosijo slušalk, pse pa naj imajo na povodcu,« so še svetovali.

Ob tem so pojasnili še, da ima gozd na Golovcu »poudarjene socialne in ekološke funkcije, zato je bila opravljena potrebna negovalna, pomladitvena ter delno tudi sanitarna izbira drevja za posek. Z izbiralno sečnjo se izboljšuje stanje gozda, ki je z odlokom Mestne občine Ljubljana razglašen za gozd s posebnim pomenom.«