Challe Salle, slovenski raper

Na vprašanje, ali je bilo težko vstopiti v slovensko estrado, je odgovoril, da to ni tako preprosto, da je to zapleten in dolgotrajen proces, potreben je tudi velik vložek časa in denarja. Kljub vsemu temu ti nihče ne more zagotoviti, da boš uspešen. Sam je začel na dnu, brez pomoči, zato ve, kaj govori. Svoj uspeh je dokazal preteklo leto s svojo glasbo, prisotnostjo na glasbeni sceni in rezultati. Zanj je neprecenljiv uspeh to, da imajo njegovi videospoti milijone ogledov, da na njegove nastope pride ogromno ljudi, ki poznajo vse njegove pesmi in jih z njim pojejo.

Pod pojmom estrada si predstavlja znane osebnosti, rdečo preprogo, dogodke, koncerte, premiere… Žal te estrade in samega dogajanja na njej ne spremlja. Misli pa, da pri nas v primerjavi s tujino ni takega poudarka na pravi estradi, kar je izrazil z besedami: »Če mediji pišejo o tekmovalcih resničnostnih šovov, kot da so zvezdniki, potem ti je vse jasno.« S tem se sicer ne ukvarja, saj ga zanimata glasba in dogajanje na glasbeni sceni. Poudaril je, da imamo v Sloveniji veliko kakovostnih izvajalcev in izvajalk. On se s svojo prisotnostjo na sceni trudi dvigniti raven in poslušanost slovenske glasbe. Meni, da mu to dobro uspeva.

Manica Janežič Ambrožič,

novinarka in televizijska voditeljica

Manica Janežič Ambrožič je povedala, da se v resnici nikoli ni počutila kot del slovenske estrade, saj izraz estrada povezuje predvsem z industrijo zabave. Poklic televizijske voditeljice in novinarke je le deloma povezan z zabavo, čeprav se vsake toliko časa udeleži kakšne prireditve in se znajde v kakšni reviji. Ljudje jo po tolikih letih pojavljanja na televizijskih zaslonih poznajo in na ulici tudi prepoznajo. Na Televiziji Slovenija je začela delati kot študentka in preprosto ostala. A po vseh teh letih se je naučila, da je pomembno in modro, da človek strogo ločuje zasebno in profesionalno življenje, in tega se drži.

Meni, da v slovenski zabavni industriji dela veliko talentiranih ustvarjalcev, da pa se v zadnjih petih letih med estradniki pojavljajo ljudje, ki so preprosto znani in slavni kar tako.