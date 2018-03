Nina Pušlar je pri sedemnajstih letih zmagala na Bitki talentov. Sama pravi, da se je odnos publike do nje precej spreminjal in da se sedaj s publiko razume veliko bolje kot pred leti. Ne glede na starostno obdobje, pa je bil zanjo vedno izziv sprejeti kritiko. Z leti čedalje bolj ceni konstruktivno kritiko, zaradi katere lahko postaneš boljši. Sicer je prepričana, da je obdobje odraščanja doživljala kot vsaka druga najstnica.

Zame je biti del estrade biti na odru.

Seveda, nikoli ne bom pozabila trenutka, ko sta me nečaka prosila za avtogram – takrat sem se zgrozila nad paradigmo slave.

Res je, želim si, da moje zasebno življenje ostane zasebno in s tem tudi vsi ljudje, ki so v njem. Pomembno se mi zdi, da spoštujemo zasebnost. Nisem na sceni zato, ker bi mi bila pomembna slava in njen blišč, temveč enostavno zelo rada pojem. Moj glavni cilj ni in nikoli ne bo biti slavna ali zvezda, temveč biti pevka.

Vsekakor so eden pomembnih načinov komunikacije, še posebej z mladimi, vendar menim, da je še vedno najpomembnejši neposreden, pristen stik z občinstvom na koncertih in drugih prireditvah. Socialna omrežja so le dodana vrednost oziroma možnost, da te ljudje bolje spoznajo in razumejo ter da jih preko njih povabiš na neposredno doživetje svoje glasbe na koncertih.

Ja, čutim veliko pritiska. Najhujši je po mojem mnenju notranji pritisk, saj sem sama svoj najzahtevnejši poslušalec in gledalec, svoj največji kritik. Kar pa pomeni tudi, da moram sama opraviti s pritiskom in ga primerno uravnotežiti. Kadar me ljudje prepoznajo v vsakodnevnem življenju, imam samo lepe izkušnje in se z veseljem fotografiram in pogovorim z njimi.

Ne boste verjeli, to je bila Britney Spears v svojem zgodnjem obdobju. (Smeh.)

Ne glede na to, kaj ljudje govorijo o meni in kako se vedejo do mene, se sploh ne počutim kot zvezdnica. Kljub temu pa zdaj malo bolje razumem, kako se zvezdniki počutijo.

Seveda sem se skozi leta spremenila, vendar se tekom življenja spreminjamo vsi ljudje. Odrasla sem in spoznala mnogo stvari. Nekatere stvari so mi postale bolj pomembne, nekatere manj. Težko pa rečem zase, da sem uspela. Spoznala sem, da nikoli ni konca napredovanju. Vedno se lahko učiš, razvijaš in odkrivaš nova področja v svojem ustvarjanju in življenju, vedno znova se pojavijo novi cilji, ki jih skušam doseči.

Da sploh ne poskuša uspeti, ampak naj enostavno le dela to, kar ga ali jo veseli in v čemer resnično uživa.

Estrada je zame tisto, kar je slovenska javnost povzdignila na piedestal, kar se ji zdi všečno in pomembno, česar si enostavno želi.