Med zvezdniškimi idoli je vse več tako imenovanih youtubarjev ali vlogarjev, ki na svojem kanalu dnevno predstavljajo sebe, svoja prepričanja in svoj življenjski slog. Youtubarstvo se je po svetu začelo razvijati že kmalu po ustanovitvi, leta 2005. Takrat so se začeli za ta hobi odločati tudi Slovenci, vendar so zaradi strahu pred neuspehom objavljali videoposnetke kar v angleščini. Skozi leta pa se je število ljudi, ki so pripravljeni svoj prosti čas porabiti za gledanje videoposnetkov na youtubu, povečalo, zato so začeli nastajati videi tudi v slovenščini.

Lepa afna Ena prvih, ki so se odločili za ta korak in dosegli veliko prepoznavnost, je lepotna vlogarka Lea Filipovič, znana kot Lepa afna. Lea je po poklicu radijska voditeljica, za vloganje pa se je čisto spontano in brez pričakovanj odločila pred tremi leti. Danes ima na svojem kanalu že skoraj 28.000 naročnikov. Lea pravi, da je najpomembneje, da ostaneš zvest samemu sebi in svojemu področju ter da zgradiš pošten in dober odnos z gledalci, jim pustiš blizu in z njimi redno komuniciraš. Njena publika so večinoma mlada dekleta, ki jih zanimajo različni modni triki in nasveti. Te ji brezpogojno zaupajo, njena naloga pa je po njenih besedah to, da svojo samozavest in pozitivno energijo prenaša tudi na njih. Prav tako skrbi za to, da tudi ko ne objavlja videoposnetkov, ostaja aktivna na drugih družbenih omrežjih. K ogledu njenih vlogov zagotovo pritegnejo njena iskrenost, odprtost in ljubezen do tega, kar počne. Po vsej verjetnosti bo njen kanal še naprej rasel, saj si vsako dekle že ob kliku na enega od njenih videoposnetkov zaželi, da bi vedelo kaj več o lepoti in ličenju.

Cool fotr Drugi primer človeka, ki mu je uspelo s preprosto idejo, je Jani Jugovič (na fotografiji Jane Šnuderl). Vlogati je začel pred komaj enim letom in ima že neverjetno število naročnikov in ogledov. Jani je že leta 2010 dosegel delno prepoznavnost s sodelovanjem v resničnostnem šovu Gostilna išče šefa, vendar si je večjo slavo pridobil lani, ko je ustanovil stran na facebooku in kanal na youtubu z imenom Cool fotr. S partnerico Tejo sta se odločila, da bosta žrtvovala velik del zasebnosti, da lahko z svojimi gledalci delita svoje družinsko življenje. Kot pravi sam, je gledalcem všeč, da so v videoposnetkih vedno to, kar so, a hkrati delujejo kot popolna družina. Ne manjka niti povezovanja z gledalci prek nagradnih iger, nasvetov in raznih dogodkov. Mnoga podjetja so že v prvem mesecu prepoznala potencial in ga izkoristila za promocijo najrazličnejših izdelkov. V manj kot enem letu sta na facebooku in youtubu presegla številke mnogih drugih slovenskih youtubarjev. Na facebooku, kjer sta najaktivnejša, imata namreč že skoraj 53.000 sledilcev.