Ljudmila Novak odstopa ni pojasnila

Mi, čisto navadni ljudje, ki se nikoli nismo ukvarjali s politiko in od nje dobro živeli in ki nismo bili v nobeni stranki, ne moremo razumeti, da nas politiki tako varajo s potezami, ki smo jih videli pred kratkim. Prizanesite nam recimo z izjavami, da »zapuščate vodenje stranke, ker je treba dati priložnost mlajšim«. Tako očitno, kot ste to storili tokrat, gospa Ljudmila Novak (NSi), od vas nismo pričakovali. Če ste odstopili pod pritiskom nekoga, vsaj na glas tudi povejte. Povejte, da ste načelni in da ne boste prelomili besede, ki ste jo nekoč dali; nekega aprila, še ne tako davno, ste povedali, da ne boste šli v »kompanijo« s stranko, dokler je na njenem čelu »ta in ta predsednik«. Zdaj je prišel čas, ko bi bilo treba to prelomiti, saj se bližajo volitve. Naj vam povemo, da to ni bilo kaj prida inteligentno izvedeno. In seveda, tudi Šarec bi »prav prišel«, združeni ste močnejši…