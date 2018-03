Če položaj malo primerjam z boksom: v ringu so odvetnik, tožilec in sodnik. Tožilec ima desno roko privezano na hrbet, sodnik pa kazenske točke prisoja samo tožilcu. Ker mu je tako najlažje ali pa ima pri tem svoje interese.

Že večkrat sem pisal, da Slovenija, vsaj kar se prava tiče, ni pravna država. Ničkolikokrat so dokazi padli zaradi napak v postopkih in edina naloga odvetnikov je, da tako napako najdejo. In sodniki z veseljem to zgrabijo, ker jim je to najlažje ali pa imajo pri tem svoje interese. Spomnimo se samo najbolj razvpitih primerov (balkanski bojevnik, Patria itd). Tudi v zadnjem času je bilo veliko napisanega o zahtevah po izločitvah dokazov zaradi postopkovnih napak.

Žalostno dejstvo je, da pravosodni minister ni ničesar ukrenil na to temo, zdelo pa se mu je nehumano, da bi nekdo bil v zaporu 30 let. Tudi druge institucije to podpirajo, recimo ustavno sodišče, ki je osvobodilo Janeza Janšo, češ da so mu kratene človekove pravice, z naravnost škandalozno utemeljitvijo, ki je presenetila celo ustavnemu sodišču naklonjenega Matevža Krivica. Sicer so bivši ustavni sodniki pojasnjevali, da tu ne gre za krivdo, temveč je stvar v napakah v postopku. Šele kasneje mi je postalo jasno, kaj je nova predsednica ustavnega sodišča mislila z izjavo, da v pravu nujno ne velja, da je dvakrat dva da štiri.

Še vedno velja, da je Slovenija ravno zaradi takih pravnih igric raj za lumpe vseh vrst. Če so ti člani kake politične stranke, pa problema praktično ni.

Že dolgo verjamem, da je bilo tako narejeno načrtno, da bi politika pri svojih rabotah imela proste roke. To dokazujejo nesorazmerne kazni za Bavčarja, Šrota, Raščana in cel kup podobnih, ki so družbi naredili milijonske škode in prizadeli veliko ljudi, kazen pa je bila pet let zapora, po možnosti na odprtem oddelku ali pa sploh ne, ker so bili bojda tako bolni. Za kraje ali manjše goljufije običajnih ljudi pa je kazen enaka ali celo strožja.

Upam, da bo Katarina Bergant držala besedo in ukrepala, kot je povedala v intervjuju. Torej, če sodnik ne bo sodil pošteno, svojega boksarja ne bo poslala v ring.

Zdravko Petrič Kostanjevica na Krki