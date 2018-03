To bi bilo dandanašnji vse, a nam že v bližnji prihodnosti lahko prifrči prispevek za kritje izgube za šoštanjsko hiperinvesticijo, da o tem, koliko bo naše vnuke stalo pokopavanje jedrske elektrarne, ki jo polovično izkoriščajo sosedi Hrvati, pogreb pa bomo plačali samo mi, niti ne pišem. Kako pridejo do izračuna računa za daljinsko ogrevanje, je sila podoben vic kot to zgoraj, razlika je le v tem, koliko fantazije ima izvajalec, ki vam pošilja toploto v radiatorje in vročo vodo v kuhinjo in kopalnico; a če se zna zgledovati po državni firmi, ki nam potiska elektriko skozi žice do naših števcev, je izračun zagotovljeno zasoljen. Koliko velja varčevati z elektriko, vam je torej znano, saj plačamo, četudi je ne rabimo.

Pa so bili vendar bivanje, ogrevanje in luč ter za nameček še šolanje otrok na Slovenskem zastonj, torej brezplačni. Ampak to se je dogajalo pred malodane 100 leti, ko še niso imeli opravka s kapitalisti komunističnega porekla, niti ni vladala socialna demokracija z demokratičnimi upokojenci v povezavi z napihnjenim modernim centrom, ampak je bil ta, ki jim je vse to zagotavljal, nemški jud Carl baron Born. Ja, baron Born je svojim zaposlenim v divjih hudourniških dolinah pod grebenom Košute kljub pogostim povodnjim vse to zagotavljal brezplačno, in tudi revnim tržiškim družinam luč, a je bil ob tem toliko bogat, da je investiral, zaposloval in plačeval, da njegovim zaposlenim niso po glavah rojile stavke. Če bi pa baron Born na elektriko iz svojih elektrarn obesil toliko birokracije, kot ste je prebrali zgoraj, bi bankrotiral in se obesil na tepko, Tržičani pa ga ne bi čislali in hvalili še danes, ampak sovražili.

Naši sedanji vladavci pa kot da plačujejo iz svojega žepa, vladajo pa tako, da se nam izguba povečuje za nekaj tisoč evrov na uro. Ja, današnje podjetje samostojna Slovenija bo pri tako klavrnem vodenju, ko imamo sodnike in tožilce zgolj za okras in se tajkuni razmnožujejo kot žabe v mlaki, čez nekaj let zrela za stečaj. Vprašanje je le, kaj bo šlo v stečajno maso takrat, če bosta korupcija in kraja vladajočim še dolgo zgolj samostalnika ženskega spola dvojine.

Jožef Praprotnik, Jesenice