Dosedanji direktor Krasa Edvard Fonda je na današnji novinarski konferenci na sedežu družbe v Šepuljah poudaril, da je Kras "dobro podjetje in bo to tudi ostalo". Kot je pojasnil, je do blokade računov družbe prišlo neodvisno od zaprtja enega od obratov. "Kras je bil v reprogramu za izboljšanje financiranja in se je z bankami pogovarjal," a je nato eden od upnikov šel v izvršbo, ki so ji posledično sledile še banke. Na dan, ko je do izvršbe prišlo, pa je bilo na računih Krasa vsaj 500.000 do 600.000 evrov.

Čeprav je torej po Fondovih besedah do blokade prišlo po nepotrebnem, so morali čim hitreje odreagirati, saj so že 14 dni blokirani in "vsak dan, ki ga izgubimo, nastaja škoda". Poleg tega so banke kot pogoj za ponovno vzpostavitev normalnega financiranja zahtevale menjavo vodstva. "Imeli smo zelo malo časa, da bi se odblokirali in pričeli normalno poslovati," je dodal Fonda.

"Kras je velika obogatitev" Direktor Jate Emone Stojan Hergouth je prevzem utemeljil z diferenciacijo tako dejavnosti kot blagovnih znamk. Kras bo po njegovih besedah okrepil živilskopredelovalni del, katerega nosilec je Pivka perutninarstvo. "Kras je velika obogatitev," je povedal Hergouth in navedel, da ima živilskopredelovalni del njihove skupine med 50 in 55 milijonov evrov konsolidirane prodaje, Kras pa okoli 65 milijonov evrov: "Pomeni, da gre čez noč za podvojitev te dejavnosti znotraj skupine." Zaradi izpostavljenosti Krasa se bodo njihova finančna tveganja sicer povečala, "vendar mislimo, da jih bomo v relativno kratkem času obvladali", je še navedel prvi mož Jate Emone. Pri tem pričakuje kooperativnost upnikov in da bo agencija za varstvo konkurence pohitela z izdajo soglasja k prevzemu, ki je tudi pogoj za pravnomočnost nakupa. Hergouth je priznal, da ni bilo časa za podrobne preglede, zato je posel temeljil na zaupanju, za kar so se odločili predvsem zato, da deblokirajo podjetje: "Kras z vsakim dnevom blokade izgublja vrednost." Ob tem je napovedal, da bodo "v nekem lastnem tveganju" odprli denarne tokove za plačilo nujnega repromateriala in če bo vmes še prišlo do deblokade računov, tudi plač. Predsednik uprave Pivke Janez Rebec je spomnil, da s Krasom sodelujejo že več let in ocenil, da gre za družbo, ki je vsaj v svoji branži "najbolj prepoznavna znamka Primorske", zato "bi bil velik greh spustiti tako firmo v stečaj ali kaj podobnega".