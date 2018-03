Domneva, da sta se nizozemska državljana s tehtnimi razlogi pognala v filmski beg pred slovenskimi policisti, ki se je v sredo dopoldne končal z verižnim trčenjem tik pred cestninsko postajo v Dobrenju, je bila utemeljena. Po neuradnih informacijah naj bi mariborski kriminalisti med pregledom črnega mercedesa odkrili skupaj dva kilograma težke zavoje s praškasto snovjo. Po vsej verjetnosti naj bi osumljenca na jug tihotapila kokain.

Nizozemska državljana sta v sredo okoli 10.30 pripeljala na mejni prehod Gruškovje-Macelj. Slovenskemu policistu se 54-letni voznik in 44-letni sopotnik nista zdela sumljiva, hrvaški uniformiranec pa jima je, potem ko je pregledal njune dokumente, ukazal, naj vozilo zapeljeta na stran in izstopita. Kaj je posumil, ni znano.

A več kot očitno je imel dober nos, saj voznik ni upošteval ukaza, temveč je zapeljal vzvratno, obrnil in se vrnil na slovenski mejni prehod, kjer so medtem že prejeli obvestilo hrvaških kolegov, da se je dvojica v mercedesu izmaknila pregledu in da sta pri njih pustila dokumente.

Naiven odziv slovenskega mejnega policista Odziv slovenskega policista je bil presenetljivo naiven. Sumljivemu dvojcu namreč ni odvzel prostosti in ju zadržal na mejnem prehodu, temveč jima je ukazal, naj ponovno obrneta in na hrvaški meji dokončata postopek. Nizozemska državljana sta ga seveda ubogala, zapeljala z mejnega prehoda, nato pa izkoristila priložnost in švignila mimo slovenske mejne kontrole po voznem pasu za tovorna vozila. Po 25 kilometrih vožnje proti severu, pri cestninski postaje Prepolje na avtocesti A4, je črnega mercedesa začelo zasledovati policijsko vozilo in mu signaliziralo, naj ustavi, a je voznik ukaz ignoriral in pritisnil na plin. Policijsko zasledovanje se je končalo po naslednjih 25 kilometrih dirjanja.