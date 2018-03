»Dobičkonosnost se povečuje že četrto leto zapored, relativna zadolženost pa se zmanjšuje. To so znaki stabilnega poslovanja tudi v prihodnje,« je povedal predsednik uprave Blaž Pesjak.

»Dobri poslovni rezultati so nam omogočili, da dobiček, ki je nad načrtovanim, delimo z zaposlenimi. Zato smo za variabilno in stimulativno nagrajevanje v družbi namenili skoraj 10 odstotkov dobička,« je dodal Pesjak. Merkur je s 1500 zaposlenimi še vedno med največjimi zaposlovalci v državi.

Merkur je od lanskega novembra v lasti ameriškega investicijskega sklada HPS Investment Partners. Kot so še zapisali v današnjem sporočilu za javnost, so novega lastnika pričakali v dobrem poslovnem stanju. Ob stalno dobri likvidnosti je Merkur pravočasno izpolnjeval vse svoje obveznosti do poslovnih partnerjev in ponovno postal znan kot zanesljiv poslovni partner. Uprava je družbo sanirala in optimizirala do te mere, da je bila zanimiva za nakup in da se lahko z novim lastnikom v celoti posveti razvoju, so poudarili.

Merkur najema trgovske centre, v katerih deluje. Danes so sporočili, da bodo kmalu podpisali nove petnajstletne najemne pogodbe za svoje trgovske centre, s čimer bodo ustvarili stabilne razmere za poslovanje.