Na današnji seji vlade ministri predloga novele niso podprli soglasno. Kot je po seji vlade potrdila ministrica za finance Mateja Vraničar Erman, je glasovala proti predlogu.

Ministrica za delo Anja Kopač Mrak je sicer na novinarski konferenci po seji vlade pojasnila, da gre predlog v parlamentarno proceduro po skrajšanem postopku. »Takoj ko bo sprejet, bo denarna socialna pomoč za samske osebe in pare brez otrok povišana. Samske osebe bodo mesečno dobile 33 evrov več, pari brez otrok 53 evrov mesečno več. Vesela sem, da smo to sprejeli in bodo lahko samske osebe in pari brez otrok čim hitreje dobili povišanje denarne socialne pomoči,« je na novinarski konferenci po seji vlade dejala ministrica za delo.

Dodatnih 14 milijonov evrov Predlog novele predvideva, da se bodo spremembe začele uporabljati že s 1. aprilom letos. Po ocenila ministrstva za delo bo to za proračun pomenilo dodatnih 14 milijonov odhodkov do konca letošnjega leta, nato pa po približno 18 milijonov evrov na leto. Zaradi povišanja osnovnega zneska minimalnega dohodka bo moralo ministrstvo v letih 2018 in 2019 zagotoviti dodatna sredstva iz državnega proračuna tudi za izredno denarno socialno pomoč, in sicer okoli 1,5 milijona evrov v letošnjem letu ter dodatna dva milijona evrov v prihodnjem letu. Trenutno je do denarne socialne pomoči upravičenih okoli 5600 oseb, ki jim iz tega naslova namenijo okoli 20,5 milijona evrov, je navedeno v gradivu predloga novele.