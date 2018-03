Tožilec Jakob Buch-Jepsen je na sodišču danes prebral šest točk obtožnice proti Madsenu. Ta naj bi na svoji podmornici Wallovo najprej mučil in spolno zlorabil - obtožnica govori o »spolnih odnosih, ki niso spolno občevanje, posebej nevarne narave« - in jo nato umoril, njeno truplo pa razkosal in odvrgel v morje. Poleg tega mu očita še ogrožanje drugih plovil, ko naj bi z neosvetljeno podmornico izplul iz Koebenhavna.

Razkosanje trupla priznal že pred časom Madsen je razkosanje trupla priznal že pred časom, tako zlorabo kot umor in tudi ogrožanje drugih plovil pa zanika. To je danes ponovila njegova odvetnica Betina Hald Engmark, medtem ko sam ni nagovoril sodišča in je bil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa videti povsem »povsem neprizadet«. Tožilec je za 47-letnega izumitelja danes pričakovano zahteval dosmrtni zapor, kar po pisanju britanskega BBC v praksi pomeni nekje od 15 do 17 let zapora. Tožilec je sicer danes poudaril, da bi bilo treba pri Madsenu ohraniti možnost, da se mu zapor podaljša, če bo takrat, ko bo lahko zaprosil za pogojno izpustitev, po oceni strokovnjakov še predstavljal nevarnost.

V spodnjicah našli spermo Kot je še povedal, niti na novinarkinemu truplu niti v njenem telesu niso našli sledi Madsenove DNK. Pokazal je fotografije trupla, na katerem so vidni rezi in vbodne rane. Povedal je še, da so v Madsenovih spodnjicah našli spermo. Buch-Jepsen je poleg tega pokazal sms sporočilo, ki ga je Wallova poslala tik pred smrtjo. Svojemu prijatelju je v angleščini napisala, da je »sicer še živa«, a da se zdaj potapljata. Sporočila mu je, da ga ljubi, in dodala še, da je Madsen s seboj prinesel piškote in kavo. 15 minut kasneje se je njen telefon še zadnjič na kratko povezal z internetom, nato pa ni bilo nobenega znaka več, da je živa.