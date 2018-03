Conor Sheary je dosegel dva gola, spet pa sta bila zelo vidna največja zvezdnika pingvinov Jevgenij Malkin in Sydney Crosby. Rus je v statistiko vpisal dve točki, podajo in gol ob koncu, ko so bili domači na ledu brez vratarja, na lestvici najučinkovitejši igralec lige s 84 točkami za dve zaostaja za rojakom Nikito Kučerovom, Crosby pa je prispeval tri podaje, s tem je prišel do 1100. točke v profesionalni karieri.

»To je bila izredno pomembna zmaga, ki pa nas ne sme uspavati. Smo blizu končnice, a treba je obdržati zbranost, do konca je še kar nekaj tekem,« je po zmagi dejal Crosby, ki je do jubileja prišel s 96. tekmo, v kateri je dosegel vsaj tri točke. Njegov jubilej pa ni bil edini na tekmi, Phil Kessel, še en od zvezdnikov Pittsburgha, trenutno sedmi najučinkovitejši igralec lige (Crosby je 11., Anže Kopitar pa 14.), je odigral 900. tekmo v NHL, lep dosežek pa proslavil z uvodnim golom na tekmi.

Še bolj prepričljivi kot Pittsburgh so bili igralci Calgaryja, ki v zahodni konkurenci iščejo pot v končnico. Tokrat so s 5:1 premagali najslabšo ekipo lige Buffalo, reči pa rešili že po dveh tretjinah, po katerih so vodili s 5:0. Mark Giordino, Mark Jankowski in Sam Bennett so dosegli gol in podajo, Buffalo pa je častni gol zabil 18 sekund pred koncem. Calgary je v zahodni konferenci trenutno na desetem mestu, a za Kopitarjevim Los Angelesom, ki je na osmem mestu, ob dveh tekmah več zaostaja le točko.

Od treh sredinih tekmah je bilo najbolj izenačeno v derbiju najslabših ekip zahodne konference v Vancouvru, kjer so domači z 1:2 morali priznati premoč Arizoni. Odigrali so še eno slabo partijo, zbrali le 17 strelov na vrata tekmeca, a vseeno bili blizu vsaj točki. Gosti so namreč odločilni gol dosegli 58 sekund pred zadnjim zvokom sirene, strelec je bil Derek Stepan.