Po naših informacijah je na pomoč prvi pritekel sosed, ki se je odpravljal v službo. Ranjeno sestro je pospremil do pritličja, kjer se je zgrudila. V stanovanje se je vrnil še po mamo, takrat pa je po stopnicah v pritličje pritekla osumljena, oborožena z nožem. Sosed je tako zapustil blok, na hodnik si do prihoda policije niso upali niti reševalci. Sestra dvojčica je umrla, pomagati ji ob prihodu niso več mogli niti reševalci, mamo pa so odpeljali v bolnišnico.

»Preiskujemo sumljivo smrt,« je sporočil Andrej Kolbl, pomočnik vodje mariborskega sektorja kriminalistične policije. »Ob 6.45 uri smo prejeli obvestilo, da se je na območju mesta Maribor dogodil tragični dogodek. Reševalci so ugotovili, da 38-letni ženski več ne morejo pomagati. Na zdravljenje so odpeljali 58-letno poškodovanko, ki je ta čas na zdravljenju v UKC Maribor. Na kraju dogodka so policisti odvzeli prostost 38-letni ženski, osumljeni umora in poskusa umora. Preiskovalni sodnik, državni tožilec in kriminalisti ta čas še opravljajo ogled kraja kaznivega dejanja.« Potek dogajanja in motiv dejanja ta čas še nista razjasnjena.