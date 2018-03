V ožjem izboru za bodečo nežo so bili poleg Zupančiča še Luj Šprohar, Vesna Vuk Godina, Slavko Bobovnik in Milan Knep.

»Mati vseh abortusov«

Zupančič je lanskega junija na svojem facebook profilu zapisal: »Simone Veil je bila travmatizirana ženska, ki je preživela koncentracijska taborišča. Nihče ne govori o tem, kako so te travme povzročile, da je postala 'mati vseh abortusov'. Zaradi njene zakonodajne pobude, medtem ko je bila francoska ministrica za 'zdravje', je bilo in je še milijonom otrok odtegnjena pravica do pravne subjektivitete. Tem nerojenim otrokom, pravnim subjektom kot še nerojenim (nascituri) od Rimskega prava, je še naprej odtegnjena pravica do življenja, ki bi morala izhajati iz 2. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic. Mediji jo slavijo celo posthumno, medtem ko bi jo bilo treba obsoditi kot največjo morilko vseh časov.«

Portal spol.si in kolektiv Rdeče zore so odločitev, ki so jo v sredo zvečer v sklopu mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče Zore v živo izglasovali v AKC Metelkova mesto, utemeljili z minulimi izjavami antropologinje Svetlane Slapšak in Judovskega kulturnega centra.

»Človek, ki je sedel v instituciji, ki je ne bi bilo brez Simone Veil in njene evropske politike, je napadel človekove pravice, in pravice žensk so izrecno opredeljene kot take od leta 1997, in številne ustave, med njimi tudi slovensko,« je v časopisu Večer menila Svetlana Slapšak.