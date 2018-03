DeRozan je v statistiko vpisal še šest podaj in štiri skoke. Osemindvajsetletnik in njegovi soigralci so se morali za zmago sicer potruditi, saj so ob polčasu zaostajali s 45:59, v tretji četrtini pa so tekmece nadigrali s 40:25 in se vrnili med žive. DeRozan je 4,6 sekunde pred koncem rednega dela z atraktivnim zabijanjem svojo ekipo popeljal povsem blizu zmage, toda Blake Griffin je izid izenačil za podaljšek. Odločilni koš za zmago je 1,1 sekunde pred koncem podaljška dosegel Fred VanVleet.

James Harden in druščina so s 110:99 premagali Milwaukee in se sedemnajstič po vrsti veselili zmage. Harden je tokrat dosegel 26 točk, pet skokov in šest podaj, Chris Paul se je ustavil pri 16 točah in 11 podajah, Eric Gordon pa pri 18. »Ne skrbijo nas zmage in porazi. Skrbi nas igra na obeh straneh igrišča. S tem se bomo ukvarjali v končnici. Če dobro igraš na obeh straneh igrišča, se v 99 odstotkih zgodijo izjemne stvari,« je povedal Harden.

Cleveland je ubranil tretje mesto na vzhodni konferenci, potem ko je s 113:108 premagal Denver. Za Torontom zdaj zaostaja devet zmag. LeBron James je za Cavaliers dosegel 39 točk, osem skokov in 10 podaj. Od tega je za Cleveland dosegel zadnjih devet točk na tekmi.

Utah je bil s 104:84 boljši od Indiane, Chicago s 119:110 od Memphisa, New Orleans s 114:101 od Sacramenta, Los Angeles Lakers pa s 108:107 od Orlanda.