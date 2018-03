Moški je v sredo zvečer nedaleč od samega centra Dunaja z nožem zabodel in huje ranil tri člane avstrijske družine - 67-letnega očeta, 56-letno mater in njuno 17-letno hčer. Pol ure kasneje je nedaleč stran zabodel še 20-letnika, rojaka iz Afganistana. Po drugem napadu ga je policija hitro aretirala, a sprva ni bilo jasno, ali je kriv tudi za napad na družino.

Zdaj je policija sporočila, da je 23-letni Afganistanec danes priznal oba napada in obenem odločno zanikal, da bi bila politično motivirana. Družino naj bi napadel, ker je bil slabe volje in v na splošno slabem položaju, rojaka in znanca pa zato, ker naj bi bil kriv za njegovo odvisnost od mamil. Sprva so avstrijski mediji napačno poročali, da je bil četrta žrtev Čečen.

Vsi trije člani družine so bili po napadu v smrtni nevarnosti, a se je stanje obeh žensk medtem stabiliziralo, medtem ko 67-letnik ostaja v smrtni nevarnosti, še poroča dpa.